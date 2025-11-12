Journées nationales du transport par rail : pour raviver la flamme du rail auprès des citoyens

La Direction régionale des infrastructures et du désenclavement de Guiriko a abrité la conférence de presse de lancement de la première édition des Journées nationales du transport par rail (JNTR), prévues les 14 et 15 novembre 2025, à Bobo-Dioulasso. L’événement, initié par la Société de gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina (SOPAFER-B), vise à dresser un état des lieux du secteur, communiquer la vision nationale et surtout redynamiser l’attrait pour le transport ferroviaire.

Le transport ferroviaire au Burkina Faso se trouve à un moment décisif de son histoire. Les populations n’ont plus le goût du voyage par le train pour diverses raisons. Pour raviver cette flamme du rail auprès des citoyens, la direction générale de la Société de gestion du patrimoine ferroviaire (SOPAFER-B), a initié les Journées nationales du transport par rail (JNTR). La première édition de ces journées se tient, du 14 au 15 novembre prochain, à Bobo-Dioulasso. L’annonce a été faite par le directeur général de la SOPAFER-B, Firmin Bagoro, dans la matinée du mercredi 12 novembre 2025, dans la cité de Sya.

Ces journées, selon les initiateurs, mettent l’accent sur la redynamisation des gares et l’augmentation des fréquences pour que le train redevienne le moyen de transport de choix, symbole d’intégration et de souveraineté économique. Dans sa déclaration liminaire, Firmin Bagoro a rappelé la mission de sa société, celle de gérer les intérêts et le patrimoine de l’Etat dans le cadre de la concession. Cette vision s’articule autour du développement d’un réseau ferroviaire national pour assurer le maillage du pays, réduire les coûts d’entretien routier et renforcer la mobilité des personnes et des biens, l’intégration régionale et la souveraineté économique.

Les JNTR, a poursuivi M. Bagoro, sont un cadre d’échanges, de réflexion, et de valorisation du rail burkinabè reliant Abidjan-Ouagadougou-Kaya. La fermeture de certaines gares ferroviaires, le confort des trains, l’état des rails, … sont entre autres préoccupations soulignées par les journalistes. Le train voyageur, a laissé entendre le DG en réponse aux différentes questions, bien que sécurisant et confortable, fait face à plusieurs défis. « L’un des principaux objectifs des JNTR est de reconquérir le cœur des voyageurs.

L’arrêt du service voyageur dans certaines gares intermédiaires est une source de frustration pour les populations riveraines. Par ces journées, la SAPAFER-B s’engage à briser ce cycle », a souligné Firmin Bagoro. Des discussions, a poursuivi Firmin Bagoro, sont en cours avec le concessionnaire pour rouvrir les gares fermées et, si possible, augmenter la fréquence des voyages afin de rétablir une habitude de voyage.

Kamélé FAYAMA