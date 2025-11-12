Lycée Ouezzin-Coulibaly : une association d’anciens élèves offre du matériel sportif

L’Association des anciens lycéens du lycée Ouezzin-Coulibaly a offert du matériel sportif à leur ancien établissement, vendredi 7 novembre 2025, à Bobo-Dioulasso. La valeur du don est estimée à plus de deux millions F CFA.

Le Lycée Ouezzin-Coulibaly (LOC) de Bobo-Dioulasso manque d’équipements sportifs. Il a même été exclu des compétitions de l’Union des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso (USSU-BF) en 2024. Pour raviver la flamme sportive dans cet établissement jadis formateur de grands athlètes, l’Amicale des anciens élèves du lycée a fait parler son cœur en offrant du matériel et des équipements sportifs. D’une valeur de plus de deux millions F CFA, la remise du don a eu lieu, vendredi 7 novembre 2025, au sein du lycée.

Le don est composé de six jeux de maillots de football, quatre jeux de maillots de volley-ball, quatre jeux de maillots de handball, une paire de poteaux de basket-ball, deux filets de buts de football, quatre filets de volley-ball, quatre filets de handball, deux filets de basket-ball, trente ballons de football, quinze ballons de volley-ball, dix ballons de handball et dix ballons de basket-ball. Selon le président de l’Amicale, Aboubacar Sourabhiet Traoré, l’objectif est de soutenir la formation sportive, encourager la discipline, la santé, l’esprit d’équipe et la compétition saine, qui sont des valeurs essentielles dans l’éducation des jeunes.

« Nous espérons que ces équipements permettront au LOC de renforcer ses performances dans les compétitions scolaires, mais surtout d’offrir à chaque élève l’opportunité de s’épanouir pleinement sur les terrains de sport », a-t-il déclaré, tout en invitant les élèves à en faire bon usage. Le proviseur du LOC, Mamadou Simboro, a pour sa part, remercié les donateurs pour leur geste. Pour lui, ce don vient à point nommé pour redonner vie à la pratique sportive dans l’établissement.

« Le matériel sportif que nous recevons aujourd’hui sera d’une grande utilité pour nos élèves et nos enseignants. Il contribuera sans nul doute à réveiller l’esprit de compétition, de dépassement et de camaraderie qui a toujours caractérisé le LOC », a-t-il indiqué. Selon le représentant des élèves, Oumar Abdel Fataha Diaby Kassamba, ce geste vient ranimer la flamme du sport scolaire au sein du lycée. « Chers aînés, votre acte est pour nous une leçon de solidarité et de reconnaissance. Ce matériel, au-delà de sa valeur matérielle, est un symbole de confiance et d’encadrement », a-t-il laissé entendre.

Noufou NEBIE

Zisso Patricia COULIBALY

(Stagiaire)