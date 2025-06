Initiative présidentielle Faso Mêbo: la région du Centre apporte 25 tonnes de ciment

La région du Centre a remis 25 tonnes de ciment à l’Initiative présidentielle « Faso Mêbo », lundi 23 juin 2025, à Ouagadougou.

Dans une dynamique de participation active au développement local et national, l’élan de solidarité nationale autour de Faso Mêbo enregistre de nouvelles contributions. En effet, les communes rurales et les arrondissements de la région du Centre ont été invités à se mobiliser à travers des dons et soutiens divers, afin d’accompagner les efforts engagés pour le bien-être des populations locales. C’est dans cette dynamique que la région du Centre a remis sa part contributive à raison de 25 tonnes (t) de ciment à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, lundi 23 juin 2025, à Ouagadougou.

En tant que représentant de l’Etat dans la région du Centre, le gouverneur Abdoulaye Bassinga, a rappelé que l’engagement des autorités locales à Faso Mêbo n’est pas une option, mais un devoir moral et citoyen. « Nous sommes le relais entre les plus hautes instances et les populations à la base. Il est donc de notre responsabilité de montrer l’exemple », a-t-il indiqué.

Un devoir citoyen et patriotique

Cette démarche, selon lui, doit inspirer une dynamique collective car le développement de la région du Centre ne viendra pas d’ailleurs. Cette mobilisation est l’expression d’un devoir citoyen et patriotique, a expliqué M. Bassinga. « Aux côtés des présidents des délégations spéciales des 12 arrondissements et des 6 communes rurales, nous avons souhaité poser un acte fort en offrant 25 tonnes de ciment à titre symbolique.

C’est à nous de construire notre région, de retrousser les manches et de poser des actes concrets », a déclaré le gouverneur, tout en appelant à un sursaut patriotique. Pour lui, chaque arrondissement, chaque commune rurale, chaque citoyen doit prendre part à cet élan. Il a invité les populations à se rapprocher de leurs présidents de délégation spéciale, pour contribuer en fonction de leurs moyens.

« Les riverains, par exemple, peuvent aménager les abords des voies avec l’appui technique des équipes de Faso Mêbo.

Ensemble, donnons une image digne à notre capitale », a-t-il soutenu. La remise symbolique des 25 tonnes de ciment illustre, aux dires du gouverneur de la région du Centre, la volonté de donner un exemple fort. « L’exemple est la meilleure forme d’autorité. Ce geste n’est qu’un début. Nous avons confiance en notre population », a conclu M. Bassinga.

Boukary BONKOUNGOU

Samira KIENORE

(Stagiaire)