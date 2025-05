Investiture du nouveau Président : le Burkina Faso traduit ses félicitations

Le samedi 3 mai 2025, Libreville a été le théâtre d’une cérémonie d’investiture grandiose, marquant l’entrée en fonction du nouveau Président gabonais, Brice Clotaire Olingui NGUEMA. L’événement a rassemblé une vingtaine de Chefs d’État et de gouvernement, venus être témoins de l’importance de ce moment pour le Gabon et pour l’Afrique.

Parmi les personnalités présentes, le Dr Ousmane BOUGOUMA, Président de l’Assemblée législative de transition du Burkina Faso. IL a exprimé le soutien de son pays au nouveau Président gabonais.

« Nous sommes venus traduire au Chef de l’État gabonais les félicitations de son homologue burkinabè, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, et lui dire la disponibilité du Burkina Faso à approfondir la coopération entre nos deux pays », a-t-il déclaré à l’issue de la cérémonie. Accompagné du conseiller spécial du Président du Faso, le Pr Serge Théophile BALIMA, Dr BOUGOUMA a assisté à une cérémonie riche en couleurs, marquée par la prestation de serment du nouveau Président, son discours d’investiture et un défilé militaire. L’investiture de Brice Clotaire Olingui NGUEMA ouvre une nouvelle page de l’histoire du Gabon, et suscite l’espoir d’un avenir prometteur pour le pays et pour ses relations avec ses partenaires africains.