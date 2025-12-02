Kongoussi : des élèves boycottent la montée des couleurs

Kantigui a appris que dans la matinée du lundi 1er décembre 2025, certains élèves de la classe de 2nde A du lycée municipal de Kongoussi, région des Koulsé, ont délibérément refusé de participer à la traditionnelle montée tournante des couleurs au sein de leur établissement. Se dissimulant dans leur salle de classe, ils ont été vite démasqués par leur proviseur. « Ayant constaté le nombre de participants inférieur à l’effectif habituel, le proviseur, après la montée des couleurs, a maintenu ceux qui ont (…)

