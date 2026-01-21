« La justice ne nie pas l’existence de la sorcellerie, elle veut des preuves »

T.S. et T.A., issus d’une même fratrie, ont comparu en citation directe devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Fada N’Gourma, hier mercredi 21 janvier 2026. Ils sont poursuivis pour des faits d’accusation de sorcellerie et de violation de domicile, faits qu’ils ont niés dès la lecture de la prévention. Selon les débats à l’audience, les faits remontent à décembre 2025, à la suite de la maladie de la nièce de T.S. Convaincus que cette affection avait une origine mystique, les deux prévenus se seraient introduits nuitamment au domicile de dame S.A., qu’ils soupçonnaient d’en être la cause. A la barre, T.S. a expliqué que la malade, depuis son lit d’hôpital, aurait prononcé à plusieurs reprises la phrase : « S., laisse-moi ! ». Pour le président du tribunal, cette (…)

Boudayinga J-M THIENON

Joanny SOW