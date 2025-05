Littérature : Ousseni Tamboura dédicace « Droit et financement du secteur privé en Afrique de l’Ouest »

L’ancien ministre de la Communication et ancien parlementaire, Ousseni Tamboura, a mis sur le marché du livre un ouvrage intitulé : « Droit et financement du secteur privé en Afrique de l’Ouest ». La dédicace de l’œuvre a eu lieu, le mardi 13 mai 2025, à Ouagadougou.

«C’est vrai, sur le financement du secteur privé en Afrique, il existe une littérature abondante. Mais la particularité de l’ouvrage de Ousseni Tamboura est qu’il est l’un des premiers écrits qui combine savamment règles juridiques et théories économiques pour caractériser un ensemble de solutions adaptées aux contextes des PME en Afrique de façon générale et en Afrique de l’Ouest d’une manière particulière ».

C’est en ces termes que le Professeur titulaire en droit privé à l’université Thomas-Sankara, Pr Souleyman Toé, a introduit la présentation du livre de l’ancien ministre de la Communication et ancien député à l’Assemblée nationale, Ousseni Tamboura, intitulé : « Droit et financement du secteur privé en Afrique de l’Ouest ». La dédicace de l’œuvre est intervenue, le mardi 13 mai 2025, à Ouagadougou. Avec un volume de 225 pages, le livre publié aux Editions Mercury en octobre 2024 à Ouagadougou, comporte deux parties. Dans la première partie, l’auteur aborde la gouvernance d’entreprise et le financement d’entreprise, en examinant les principaux éléments constitutifs de cette gouvernance, les liens entre investissement et gouvernance d’entreprise. Dans la seconde partie, il questionne la nécessaire corrélation entre le droit et les objectifs économiques, en convoquant le droit OHADA, mais aussi la théorie de la banque principale et le principe de la souveraineté monétaire de l’UEMOA. « Par cette dialectique scientifique, Docteur Tamboura essaye avec succès, de systématiser le pari de la gouvernance d’entreprise depuis le droit OHADA à travers notamment ses techniques juridiques audacieuses que sont le principe de primauté et son effet direct et le principe d’un pouvoir judiciaire supranational, sans oublier la théorie des conventions et l’orientation unique en matière de traitement des difficultés de l’entreprise », a confié l’enseignant-chercheur en droit des affaires.

Une invite à repenser le droit

Pour l’auteur, en partant des travaux de recherche de sa thèse, conduits de 2012 à 2016, son ambition est de contribuer à la recherche de solutions à la problématique de comment trouver plus de financement pour les entreprises en Afrique de l’Ouest, notamment dans l’UEMOA, en interrogeant le système juridique qui pourrait être l’une des causes de la contreperformance du système de financement. Pour ce faire, a précisé Ousseni Tamboura, il y aborde des solutions sous l’angle de l’offre et de la demande de financement. « Sous l’angle de la demande de crédit, il est question de considérer que la qualité de la gouvernance de l’entreprise devient une variable patrimoniale pour pouvoir et lever des fonds », a-t-il souligné. Bien que le droit OAHADA soit une véritable avancée en matière communautaire des affaires, au regard des limites du système juridique francophone issu d’un héritage colonial, pour que les entreprises soient financées, l’ouvrage recommande de faire évoluer le droit pour favoriser le créancier. La thèse a également abouti à la conclusion qu’il faut renégocier le traité monétaire de l’UEMOA, un droit vieux de 100 ans, qui a secrété le système monétaire et bancaire actuel, a-t-il soutenu. Pour l’éditeur du livre, Thierry Millogo, l’ouvrage est l’un des rares livres qui aborde cette problématique avec autant de pertinence, de propositions, qui sont des leviers pouvant aider les chefs d’entreprises à obtenir des financements et à grandir. Il s’agit d’un ouvrage à cratère académique, de belle facture, a-t-il ajouté. Pour le Professeur Abdoulaye Sakho de l’université Cheick-Anta-Diop, par ailleurs directeur de thèse de l’auteur, M. Tamboura est de ceux qui sortent des carcans de spécialistes pour apporter des réponses globales aux sujets qu’ils abordent. Le livre est disponible à 10 000 F CFA à la libraire Mercury, bientôt à la librairie Jeunesse d’Afrique.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com