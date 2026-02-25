Loi de finances exercice 2026: les hommes d’affaires découvrent les mesures fiscales

La Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso a organisé une matinée fiscale sur le thème : « Les nouvelles mesures fiscales et la loi de finances : les nouveautés de 2026 » au profit des hommes d’affaires du Burkina Faso, mardi 24 février 2026, à Ouagadougou.

Dans le cadre de la vulgarisation des innovations contenues dans la loi de finances, exercice 2026, la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF), en collaboration avec la direction générale des douanes et celle des impôts, a organisé le 24 février 2026 à Ouagadougou, une journée d’information au profit des hommes d’affaires. Au cours de la rencontre qui a réuni des chefs d’entreprises., les innovations la loi de finances2026 ont été présentées. Les communications ont été assurées par des experts de la Direction générale des impôts (DGI) et de la Direction générales des douanes (DGD).

Ils ont souligné que la loi de finances 2026 s’inscrit dans une logique de souveraineté budgétaire, d’élargissement de l’assiette fiscale, de lutte contre la fraude, de modernisation du cadre légal et de soutien aux secteurs porteurs de l’économie nationale.

Selon les experts, la loi de finance 2026 introduit 28 mesures fiscales nouvelles réparties en quatre grandes catégories à savoir les mesures d’élargissement de l’assiette fiscale, les mesures d’amélioration du rendement de l’impôt, les mesures d’ajustement technique et les mesures de faveur fiscale.

Ainsi, parmi les innovations majeures, ils ont fait ressortir l’institution d’une taxe spécifique sur l’importation des armes et des munitions, la Facture électronique certifiée (FEC), l’augmentation à 30 % la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) qui était de 20%. Par ailleurs, certains secteurs de l’économie vont bénéficier de sept mesures d’allègement fiscal. Il s’agit entre autres de l’exonération de la patente proportionnelle sur les livraisons de produits pétroliers et dérivés, l’extension de l’exonération de la TVA à des produits tels que le bétail, le karité, le cajou, les œufs à couver et les bonbonnes en fibres de verre, ainsi que la création d’un régime spécial d’exonération au profit des projet d’investissements stratégiques.

Le directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF), Seydou Tou, s’est réjoui de l’appui de la direction générale des impôts pour la vulgarisation des innovations de la loi de finance exercice 2026 auprès des acteurs du monde des affaires. « L’atelier a permis au monde des affaires de mieux comprendre les innovations fiscales introduites et les implications qu’elles suscitent cette année », a-t-il expliqué. Pour lui, les échanges ont permis de dissiper toutes les incompréhensions sur la loi de finances 2026. M. Tou a formulé le vœu de voir les opérateurs économiques intégrer les nouvelles mesures fiscales dans leur gestion quotidienne.

Fleur BIRBA

Patricia TAONSGO

(Stagiaire)