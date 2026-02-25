Faso Yaar à Manga: Un espoir pour les populations

Fidèle à sa mission d’accompagner les populations, Faso Yaar a officiellement ouvert ses portes dans plusieurs régions du pays pour assurer la vente des produits de grande consommation à des prix sociaux en cette période de jeûne musulman et du carême chrétien. Installé sur la place de la gare routière de Manga, ce marché témoin inauguré, il y a quelques jours, attire grand monde. Sidwaya y a fait un tour ce mardi 24 février 2026. Constat !

Il est 10 heures 30 mn. Sur le site de Faso Yaar de Manga, ce mardi 24 février 2026, pas de longues files d’attente. A la question de savoir la raison, Rasmata Sanfo, un agent commercial à Faso Yaar, confie que ce manque d’affluence s’explique par la lenteur du processus de vente qui se fait à travers un enregistrement manuel des clients. « Nous avons un problème de connexion internet. Une alternative a vite été trouvée qui est d’enregistrer les clients dans un cahier avec toutes les informations. A la descente, nous-nous rendons à la mairie pour renseigner la plateforme », indique-t-elle tout en rassurant que le marché est prometteur.

Elle en veut pour preuve, une quarantaine de clients déjà enregistrés dès notre arrivée. Pour Mme Sanfo, les produits disponibles à Faso Yaar sont, entre autres, le sucre de la SOSUCO, l’huile et des jus de différentes qualités. D’après elle, cette initiative va permettre aux populations de se ravitailler facilement étant donné que le processus de vente prend moins de temps et les prix sont abordables. « Les clients mêmes le reconnaissent parce que les années antérieurs, le paquet de sucre coûtait environ 1 100 F CFA pendant les périodes de jeûne chez les commerçants.

Avec Faso Yaar aujourd’hui, on peut l’avoir à 850 F CFA. Ce qui est à la portée de tous », explique-t-elle. Idrissa Tondé, un client, se réjoui de l’initiative. « Faso Yaar est une bonne chose, car les prix des produits sont accessibles. Nous les pauvres, nous pouvons compter sur ça », salut-il. Celui-ci a témoigné sa reconnaissance envers les autorités du pays qui ont pensé à mettre en place ces marchés témoins. « Nous souhaitons que Dieu les aide à pérenniser l’initiative au grand bonheur des populations », formule M. Tondé.

Un acte fort de solidarité

Le Président de la délégation spéciale (PDS) communale de Manga, Bérenger Yazouma Bihoun, note que l’initiative Faso Yaar revêt une importante particulière pour la commune de Manga. Selon lui, en facilitant l’accès à des produits essentiels tels que l’huile, le sucre et les jus à des conditions avantageuses, le gouvernement pose un acte fort de solidarité et de soutien envers les ménages, en particulier les personnes vulnérables. « A ce jour, nous pouvons dire que Faso Yaar est opérationnel dans la commune de Manga à travers l’ouverture d’une boutique de vente sur la place du marché », fait-il savoir. M. Bihoun également relève que l’objectif principal de cette opération est de réduire le coût des produits durant cette période de carême.

« Les seuls visés, ce sont les consommateurs finaux », précise-t-il avant d’ajouter que les produits de Faso Yaar ne sont pas faits pour être revendus. « Des mesures ont été prises et nous avons sensibilisés les commerçants afin que cette pratique ne puisse pas se produire dans la commune de Manga », confie le PDS. Le premier responsable de la commune de Manga a insisté que les produits de Faso Yaar sont réellement vendus aux destinateurs. « La forte mobilisation autour du marché témoin n’est rien d’autres que les populations bénéficiaires », se convainc Bérenger Bihoun.

Il note par ailleurs qu’au nombre des mécanismes mis en place pour éviter l’accès des commerçants à Faso Yaar, figurent les patrouilles des agents de sécurité sur le marché. « Ils peuvent venir 2 à 3 fois au cours de la journée », soutient le PDS. Selon lui, il y a aussi un opérateur qui se charge de filtrer et de vérifier le consommateur final de ces produits sur la plateforme. A écouter M. Bihoun, les commerçants se distinguent par la quantité des produits qu’ils viennent acheter. « Il y a une quantité qui est déjà plafonnée au-delà de laquelle, on ne peut pas servir », clarifie-t-il.

Abordant les difficultés, le PDS indique qu’elles étaient liées à la connexion internet et à la non-maitrise de la plateforme. Néanmoins, il estime que ces obstacles ont été levés. Lancés en 2025 sous l’impulsion du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré pour lutter contre l’inflation et garantir l’accès des produits de premières nécessités à des prix sociaux, les boutiques Faso Yaar, suscitent un espoir pour les populations, surtout celles les plus vulnérables. En cette période de jeûne musulman et du carême chrétien, ces marchés témoins ont été, récemment, implantés dans plusieurs régions du pays.

Noufou Sawadogo