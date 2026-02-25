Coopération bilatérale: l’ambassadrice Bibata Nebié présente ses lettres de créance au gouverneur général du Commonwealth d’Australie

Le Burkina Faso continue sa politique de diversification et de renforcement de ses relations bilatérales avec des pays amis à travers le monde. En effet, le jeudi 19 février dernier, Bibata Nebié, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso en Australie a présenté, à Canberra, ses lettres de créance à madame, Sam Mostyn AC, gouverneur général du Commonwealth d’Australie.

Au cours de cette cérémonie qui marque son entrée en fonction officielle, Bibata Nebié a transmis aux autorités australiennes, les salutations fraternelles du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré ainsi que celles du peuple burkinabè. A l’occasion, le nouvel ambassadeur du Burkina Faso en Australie a présenté aux autorités australiennes, la vision actuelle du Burkina Faso qui est de développer des relations de coopération saines et souveraines avec ses partenaires. Saluant l’excellence des relations entre les deux Etats, Sam Mostyn AC et Bibata Nebié ont exprimé le vœu de voir l’axe Ouagadougou-Canberra se renforcer dans les jours à venir.

DCRP/MAE