Région des Tannounyan : la ministre Passowendé Pélagie Kabré/Kaboré porte le message de solidarité du président du Faso à une localité reconquise

La ministre de la Famille, le commandant Passowendé Pélagie Kabré/Kaboré, accompagnée du gouverneur de la région des Tannounyan, Patrice Yéyé, a effectué, le mardi 24 février 2026, une visite dans une localité reconquise de la région afin de transmettre un message de solidarité et de soutien du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ainsi que de l’ensemble du gouvernement.

Cette localité, durement éprouvée par des attaques terroristes répétées, avait été contrainte au déplacement de ses populations. Grâce aux efforts conjugués, au courage et à l’engagement des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires de la défense de la patrie (VDP), elle a été reconquise, permettant ainsi la réinstallation progressive des habitants. Au cours de cette visite, des vivres ont été officiellement remis aux populations de la localité. La ministre en charge de la Famille le commandant Passowendé Pélagie Kabré/Kaboré a également procédé à la remise de divers équipements destinés à soutenir les activités socio-économiques des habitants, afin de leur permettre de relancer durablement leurs moyens de subsistance et de consolider leur réinstallation. «Ce matin, nous sommes venus dans une localité qui avait été vidée de ses populations à la suite d’attaques terroristes.

Elle a pu être réinstallée grâce aux efforts des FDS et des VDP. C’est le lieu pour moi de rendre un hommage appuyé à ces vaillantes forces combattantes qui se sont mobilisées pour bouter cette menace terroriste hors de nos territoires », a déclaré la ministre. Elle a rappelé que la localité a récemment fait face à une nouvelle tentative d’agression. Cette fois-ci, l’attaque a été repoussée par nos vaillantes FDS. Cela n’a pas contraint les populations à fuir, mais a renforcé leur détermination à rester sur leurs terres, a-t-elle souligné.

La vie reprend progressivement son cours normal

Saluant la résilience des habitants, la première responsable du département en charge de la famille a indiqué que, malgré les difficultés, les populations sont restées sur place et s’emploient à reprendre leurs activités là où elles les avaient laissées. La vie reprend progressivement son cours normal dans cette localité, a-t-elle affirmé. Au nom du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et du Premier ministre, chef du gouvernement, la ministre Passowendé Pélagie Kabré/Kaboré est venue transmettre un message d’encouragement et inviter les populations à maintenir la même détermination afin de continuer à soutenir les efforts des FDS et des VDP.

La délégation ministérielle a également échangé avec les forces vives, les autorités coutumières et religieuses, les femmes, ainsi que les personnes déplacées internes retournées. Les doléances exprimées ont été recueillies et seront examinées et traitées par ordre de priorité. Elles seront satisfaites par ordre de priorité, a rassuré le Commandant Passawendé Pélagie Kabré/Kaboré. Elle a annoncé par ailleurs le développement d’initiatives en faveur des femmes, des jeunes et des Personnes déplacées internes (PDI) retournées, notamment à travers des activités génératrices de revenus pour renforcer leur autonomisation.

Cette visite traduit une fois de plus l’engagement constant des plus hautes autorités du Burkina Faso à rester aux côtés des populations, surtout en période d’épreuve. Sous l’impulsion du président du Faso, le pays poursuit avec détermination la reconquête du territoire et la restauration de la paix. La ministre de la Famille et de la Solidarité poursuit ainsi ses actions de proximité auprès des populations en vue de renforcer la solidarité nationale et la cohésion sociale, faisant de solidarité nationale un pilier essentiel de la résilience collective.

Légende

JP1 : La ministre de la Famille et de la Solidarité a salué la résilience des habitants de la localité reconquise dans les Tannounyan.

Légende JP2 : La ministre de la Famille et de la Solidarité a procédé à la remise symbolique des vivres aux populations de la localité reconquise.

Légende JP3 : Les populations de la localité reconquise se sont mobilisées pour accueillir la ministre de la Famille et de la Solidarité.

Jean Paul YEKPAYE

Collaborateur