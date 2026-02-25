Manipulé par sa femme, il tue l’employé de son père

L.A.B a comparu en audience criminelle devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Dédougou, le mardi 27 janvier 2026. Il est poursuivi pour avoir assassiné G.B, l’employé de son père, dans la nuit du 3 au 4 janvier dernier. Les faits se sont déroulés dans une localité rurale de la province du Mouhoun, région de Bankui. A la barre, l’accusé a reconnu les faits bien qu’il ait tenté de montrer pattes blanches aux premières heures du drame. En effet, les deux vivaient ensemble en brousse et travaillaient dans le champ paternel de l’accusé. Le jour des faits, L.A.B s’est rendu au village laissant derrière lui sa femme et l’employé. Vers 19 heures, la femme s’est rendue chez des voisins pour causer. Elle a rabattu la porte de la maison avant de s’en aller. A son retour vers 20 heures, elle découvre (…)

Yacouba BELEM