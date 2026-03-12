Lutte contre l’insécurité urbaine : La Police Nationale démantèle trois réseaux de malfaiteurs à Ouagadougou.

Le Commissariat de Police de l’Arrondissement (CPA) n°03 de la ville de Ouagadougou a, dans le cadre de sa mission régalienne de protection des personnes et des biens, mis un terme aux agissements de trois réseaux de malfaiteurs qui menaient leurs activités illicites à Ouagadougou. Le premier était impliqué dans des faits de séquestration, de chantage et de tentative d’extorsion de fonds et les deux autres s’adonnaient respectivement à l’importation frauduleuse et à la commercialisation de poulets avariés et de boissons alcoolisées.

Relativement à leurs modes opératoires, les membres du premier groupe étaient actifs sur les réseaux sociaux où ils épataient leurs victimes en liant des amitiés avec elles. Ils leur fixaient par la suite un rendez-vous d’amitié et d’échange dans le but de les attirer dans leur piège, de les séquestrer et demander ensuite des rançons aux parents, en prenant soin de les déposséder de leurs biens avant de les libérer.

S’agissant des deux autres groupes, leurs membres, friands du gain facile au détriment de la santé des populations, procédaient à l’importation frauduleuse des poulets avariés et de plusieurs marques de boissons alcoolisées interdites sur le territoire national, et les écouler sur le marché, mettant ainsi en danger la vie des consommateurs.

Grâce au concours du Service Régional de la Circulation et de la Sécurité Routière du Kadiogo et avec la collaboration des populations, les investigations menées par les enquêteurs ont permis de saisir plusieurs objets dont une moto, 1882 poulets avariés, 2144 cannettes de boissons alcoolisées interdites, 50 chichas électriques et 53 cartouches de cigarettes.

La Police Nationale remercie l’ensemble des populations qui œuvrent inlassablement aux côtés des forces de l’ordre pour combattre l’insécurité sous toutes ses formes. Elle les invite à plus de prudence, à se méfier de lier des amitiés avec des inconnus sur les réseaux sociaux et à s’assurer de la qualité des produits vendus avant tout achat. Par ailleurs, elle les exhorte à toujours dénoncer les cas suspects aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010.