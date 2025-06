Médias: le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo encourage les agents de 3TV et Impact TV

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, accompagné de ses proches collaborateurs ont rendu une visite de courtoisie à deux médias, 3TV, Wat FM et Impact TV, mardi 24 juin 2025, à Ouagadougou.

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme Pingdwendé Gilbert Ouédraogo veut s’enquérir des conditions de travail des médias. A cet effet, il a visité deux médias privés de la capitale burkinabè dans l’après-midi du mardi 24 juin 2025. Il s’agit du groupe de presse 3TV, Wat FM et la chaine de télévision Impact TV. Le premier média à être visité est le groupe de presse 3TV et Wat FM. Le ministre Ouédraogo et sa délégation ont eu un échange avec les responsables du média. Ils ont aussi eu l’honneur de participer à la conférence de rédaction.

Le ministre chargé de la Communication a, à l’occasion, salué les efforts du média. « Nous avons vu le professionnalisme dans la collecte et le traitement de l’information de ce média », a-t-il apprécié. Il a en outre indiqué que le gouvernement entend, avec les médias, conduire un programme de transformation sociale. De son avis, des réformes ont été opérées sous le leadership du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. « Nous attendons des médias, de voir concrètement sur le terrain quels impacts ces réformes ont eu sur la vie des populations », a-t-il soutenu. Après cette visite, le cap a été mis sur la télévisons Impact TV, un média confessionnel qui a fêté ses 15 ans d’existence le 16 juin dernier.

Soutenir les actions de développement

M.Ouédraogo a saisi l’occasion pour adresser un message de joyeux anniversaire au média et à son personnel. Le premier responsable du département en charge de la communication a manifesté la disponibilité du gouvernement à faciliter leur travail. « Il y a des pistes de réflexions. Il y a des sujets d’initiatives qui peuvent faire l’objet de reportages, de grands dossiers, et c’est ce que nous souhaitons avoir comme contenu », a-t-il déclaré.

A entendre le ministre, cela va consolider les actions de développement au profit des populations comme la sécurité au niveau national. « Ce média, au-delà de son statut de média confessionnel, fait également dans l’information publique, accompagne la dynamique globale et c’est ce qui a valu notre présence pour féliciter l’ensemble des acteurs et les encourager », a souligné le ministre. Cependant, il a relevé que son département n’hésitera pas à interpeller les acteurs des médias sur des manquements.

Le directeur général de la télévision Impact TV, Edmond Coulibaly, pour sa part s’est réjoui de cette visite. « Nous l’avons accueillie avec beaucoup de joie. Lorsque votre ministre de tutelle se déplace pour voir le travail que vous faites et surtout lorsqu’il est porteur de messages d’encouragement, cela ne peut que vous faire chaud au cœur », a-t-il confié.

Emmanuel BICABA

Bithia NANEMA

(stagiaire)