MOIS DE LA FEMME 2026/ Autonomisation des femmes : un périmètre aménagé de 2 hectares pour les femmes de Dori

Le Ministre Directeur de Cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson MEDAH a ouvert, ce mardi 3 mars, à Dori, une série de remises de périmètres maraîchers aménagés au profit des femmes sur l’ensemble du territoire national. Dans la région du Liptako, c’est un site clôturé de 2 hectares avec un château de 10 mètres cubes alimentant 14 bassins, qui a été remis aux femmes de Dori.

Selon le Ministre Directeur de Cabinet, ce site a été aménagé au profit des femmes sur

instruction du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ. C’est une suite logique de l’action réalisée l’année dernière dans le village de Zongo à Loumbila dans le cadre de la commémoration du 8-Mars. « Cette initiative se poursuit dans plusieurs régions. Cette année, 6 régions sont bénéficiaires et nous allons continuer le travail pour les autres régions », souligne le Capitaine MEDAH.

Le Ministre Directeur de Cabinet du Président du Faso rappelle qu’il est important d’accompagner les femmes et de leur donner les moyens pour leur permettre de s’épanouir, de s’exprimer et d’agir dans la dynamique commune du développement du Burkina Faso.

Le Gouverneur de la région du Liptako, M. Abdoul Karim ZONGO a remercié le Président du Faso pour « ce cadeau

» aux femmes de Dori. « Nous prenons l’engagement de former correctement les femmes qui vont exploiter ce périmètre et de les suivre dans le travail qui sera fait », soutient-il.

« Ce périmètre aménagé et équipé est un grand joyau pour nous les femmes de la région parce qu’il va booster nos économies et participer à notre épanouissement », relève la représentante des bénéficiaires, la Secrétaire générale de la Coordination régionale des organisations féminines du Liptako, Mme Alimatou LOMPO/GUIRÉ. Elle a donc remercié, au nom de toutes les femmes, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ pour cette action.

Direction de la communication de la Présidence du Faso