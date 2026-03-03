Mois d’exemplarité fiscale: Les corps constitués invités à s’acquitter de leur fiscalité

Les Corps constitués de la région des Koulsé ont sacrifié, le mardi 3 mars 2026 à l’hôtel administratif de Kaya, à la tradition tournante de montée des couleurs dédiée à la femme en prélude à la journée internationale de la femme, le 8 mars prochain.

La troisième montée des couleurs mensuelle de l’année est dédiée à la femme jugée comme pilier de chaque famille et repère pour les enfants, selon le gouverneur des Koulsé, Blaise Ouédraogo.

« Lorsqu’on connait la situation assez particulière de la région des Koulsé, nous ne pouvons que dire félicitations à nos sœurs, épouses et mamans. Car, notre résilience est à 80% due à l’abnégation et à l’engagement des femmes de la région. Je voudrais donc leur dire qu’elles ont le soutien de toute l’administration pour les accompagner quel que soit le lieu, les conditions et le domaine à toutes vos initiatives pour que notre région soit résiliente », a-t-il indiqué.

Le gouverneur Blaise Ouédraogo a remercié les forces combattantes pour les efforts consentis dans la reconquête du territoire régional permettant aux populations de célébrer la journée de 8 mars prochain dans la tranquillité.

Profitant du mois de l’exemplarité fiscale, Blaise Ouédraogo a interpellé les corps constitués d’être des agents d’Etat responsables sectoriels en donnant l’exemple.

« On ne fera pas de revue de quittance la prochaine montée de couleur, mais j’ose espérer que tout le monde se mettre à jour pour que les efforts individuels cumulés nous permettent de continuer d’avancer et de lutter efficacement contre le terrorisme. C’est nos différents efforts sur le plan fiscal qui permettent aussi d’équiper nos FDS et VDP. Payer ses impôts, c’est contribuer à la lutte contre le terrorisme », a-t-il déclaré.

De ce fait, M. Ouédraogo a invité les Corps constitués à contribuer à leur patriotisme fiscal. Il a souhaité bon jeûne et carême aux fidèles musulmans et chrétiens en ce mois de spiritualité.

« Que ce carême et jeûne soit un moment d’introspection et de remise en cause pour que nous puissions avoir un bon élan après le carême dans une vision de cohésion, de paix et de développement », a souligné le gouverneur des Koulsé.

Cette troisième montée des couleurs mensuelle de l’année a été une occasion pour présenter deux lauréats du concours DEME SIRA, à savoir Samuel Bamogo, président de l’association action communautaire de développement du centre-Nord (ACD-CN) et Poussi Diandé, coordonnateur de l’association Bayiri-mébo.

Pour cette édition de la journée internationale de la femme dans la région des Koulsé, plusieurs activités sont au programme. Outre la montée des couleurs du 3 mars, il s’agit de l’organisation d’une conférence publique sur le thème de la JIF, d’une marche sportive, du dépistage de cancers féminins, de l’organisation de mariage collectif, de la participation aux activités Faso Mébo, de l’organisation de causeries éducatives et de l’organisation d’une émission radiophonique.

Emil SEGDA

Segda9emi@gmail.com