Niger : A Niamey, la place Monteuil devient place capitaine Thomas-Sankara

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le colonel-major Abdourahamane Amadou, a présidé, ce mardi 15 octobre 2024, la cérémonie officielle de baptême de plusieurs boulevards, avenues, rues et places de la ville de Niamey.

Il s’agit des places comme l’avenue Charles-De-Gaulle qui devient avenue Djibo-Bakary, la place des martyrs (ancien rond-point Kennedy) qui prend le nom de place Boubandey-Batama, la place de la Francophonie, quant à elle, est baptisée place de L’Alliance des Etats du sahel (AES) et la place Monteuil, en face du commissariat central de Niamey, qui devient place capitaine Thomas-Sankara, ancien Président du Burkina Faso.

Dans son discours à cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le colonel-major Abdourahamane Amadou a déclaré qu’en ‘’initiant cette opération, le constat était que la plupart des avenues, boulevards, lieux de mémoire, rues, sites et places de nos villes en général et de la capitale en particulier, portaient des noms qui ne représentent pas de repères dans l’imaginaire collectif de nos concitoyens’’.

En conséquence, a poursuivi le ministre de la Culture, ‘’les héros locaux et nationaux, voire panafricains semblent être oubliés, sinon peu connus et moins valorisés à l’exception de quelques figures qui ont été célébrées à la suite du travail d’adressage opéré en 1982 par la ville de Niamey en collaboration avec l’Institut de recherches en sciences humaines (IRSH)’’ notant que ‘’c’est cette situation décrite ci-dessus qui a justifié la mise en place par mon département ministériel d’une commission chargée de débaptiser et de baptiser certains espaces de la ville de Niamey’’.

Il a souligné que c’est au terme de la mission de cette commission que ‘’nous vous accueillons pour officialiser, par cette cérémonie de baptême, cette place rénovée au centre de notre capitale au nom du capitaine Thomas Sankara’’.

‘’Je voudrais remercier les membres de ladite commission ainsi que toutes les personnalités qui ont contribué à améliorer la qualité de ce travail parmi lesquels d’éminents professeurs d’histoire de notre pays’’ a-t-il fait savoir avant de noter que ‘’aujourd’hui 15 octobre, nous avons choisi, pour mener cette activité itinérante de baptême de places publiques, qui nous a conduits successivement à la place Djibo-Bakary, la place Boubandey-Batama et à la place AES.

C’est la date anniversaire de la disparition du Président Thomas Sankara qui continue encore à inspirer les populations de notre continent et même au-delà’’.

Il a, à cette occasion, rendu un vibrant hommage à Djibo Bakari, ce grand enseignant, syndicaliste et homme politique, figure majeure du mouvement indépendantiste de notre pays. Elu premier Maire de Niamey en octobre 1956, il est ensuite devenu vice-président du Conseil en 1957 puis, en juillet 1958 président du Conseil, c’est-à-dire chef du gouvernement. Partisan d’une indépendance immédiate du Niger, il soutient le Non au Référendum du 28 septembre 1958 organisé par la France’’.

En prenant la parole à cette occasion, le gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Abdou Assoumane Harouna, a aussi rappelé que ‘’après la traite négrière, notre continent a connu la colonisation, pendant ces deux périodes douloureuses de l’histoire de notre continent, ceux qui se disent illuminés ont perturbé notre quiétude et notre monde ordonné en véhiculant les fondements de la division des races et de la différenciation des civilisations’’.

Le gouverneur de la région de Niamey a soutenu que ‘’toutes les cultures, toutes les civilisations spécifiques de notre ère de compétition géographique constituent des puissances’’ avant de promettre que ‘’désormais, nous allons promouvoir nos intérêts nationaux, revaloriser notre histoire et faire honneur à nos ancêtres dans l’optique de nos ambitions des rapports de force et des enjeux de l’heure’’.

Notons que la cérémonie s’est déroulée en présence de l’administrateur délégué de la ville de Niamey, du ministre de la Communication, des Postes et de l’Economie numérique, du ministre de l’Action humanitaire, du directeur général de la douane et de plusieurs représentants du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP).

Agence nigérienne de presse