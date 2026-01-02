Nouvel an 2026 : les vœux des autorités administratives, coutumières et religieuses

Le Burkina Faso recouvre progressivement sa sécurité et sa paix d’antan. Pour la nouvelle année 2026, autorités administratives, coutumières et religieuses des différentes régions du pays appellent de tous leurs vœux la reconquête totale du territoire national. Elles invitent également les Burkinabè à cultiver la cohésion sociale et à se mettre au travail dans l’ordre et la discipline conformément aux idéaux de la Révolution progressiste populaire proclamée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Bérenger Yazouma Bihoun, PDS de la commune de Manga : « un esprit de responsabilité collective et de dialogue constructif »

« A l’occasion de la nouvelle année, j’adresse au nom de la délégation spéciale et à mon nom propre, mes vœux les plus sincères de santé, de paix et de prospérité à l’ensemble des populations de la commune de Manga. Que l’année 2026 soit pour chacun une année d’espérance renouvelée, de cohésion sociale renforcée et de progrès partagé. Les défis auxquels nous faisons face exigent plus que jamais l’engagement citoyen, la solidarité et la confiance mutuelle.

C’est ensemble, dans un esprit de responsabilité collective et de dialogue constructif que nous continuerons à bâtir une commune plus dynamique, plus inclusive et résolument tournée vers la paix et le développement durable. Pour l’année 2026, la délégation spéciale réaffirme sa détermination à œuvrer avec rigueur, transparence et proximité à l’amélioration des conditions de vie des populations, tout en soutenant les initiatives favorisant la paix, la cohésion sociale, le vivre-ensemble et le développement local. Que la nouvelle année soit porteuse d’espoir, de résilience et de lendemains meilleurs pour notre commune et pour le Burkina Faso tout entier. Bonne et heureuse année 2026 à tous ».

Naaba Ligdi de Kassougou (Manga) : « Que le nouvel an soit la fin du terrorisme »

« Au regard du contexte actuel de notre pays, nous souhaitons d’abord que 2026 soit une année de paix car sans la paix, rien n’est possible. Que le nouvel an soit la fin du terrorisme et le début d’une nouvelle ère sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Mes vœux vont également à l’endroit des Forces combattantes. Je leur souhaite courage et plein succès. Que le Seigneur veille sur eux parce que sans ces vaillantes Forces de défense et de sécurité, l’on ne saurait parler de fête. Je souhaite que l’année nous éclaire pour que nous puissions nous unir pour lutter contre ‘’l’hiver noir’’ qui est annoncé. Soit, nous-nous mobilisons pour lutter et nous sauver, soit, nous-nous resignons à la mort. Mais, nous n’allons jamais disparaitre parce que nos parents et nos grands parents n’ont pas disparu. Pour ce nouvel an, je désire que tous les

Burkinabè se lèvent comme un seul homme pour se mettre derrière le chef de l’Etat et épouser son idéologie afin de l’accompagner, de l’épauler et de le suivre dans toutes ses œuvres. Nous avons eu le capitaine Thomas Sankara, nous ne l’avons pas compris. Nous avons eu la chance d’être repêché. Ne gâchons pas cette chance. Mon souhait est que le président soit protégé et compris par les populations burkinabè et celles de l’Alliance des Etats du Sahel. Bonne et heureuse année 2026 à tous les Burkinabè. Franc succès au gouvernement Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Que Dieu protège les membres de l’exécutif. Qu’il leur accorde la santé, la longévité et surtout la loyauté ».

Siaka Barro, gouverneur du Djôrô : « J’invite chaque citoyen à faire preuve de vigilance constante et à cultiver une solidarité sans faille

« En cette période marquant la fin de l’année 2025 et l’avènement de l’année 2026, je m’adresse aux vaillantes populations de la région du Djôrô avec un sentiment de gratitude, de fierté et d’espoir. Je souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2026, placée sous le signe de la santé, de la paix retrouvée, de la prospérité et de la cohésion sociale.

L’année écoulée, bien que marquée par de nombreux défis, a également connu des avancées notables. Sur le plan sécuritaire, la reconquête de plusieurs zones jadis sous emprise terroriste constitue un tournant important pour notre région. Dans les secteurs de la santé et de l’éducation, la réouverture progressive des centres de santé et des établissements scolaires fermés témoigne d’un retour à la normalité. L’ouverture du centre de dialyse au Centre hospitalier régional de Gaoua marque également une avancée majeure dans la prise en charge des pathologies chroniques. Je rends un hommage appuyé à nos forces combattantes pour leur courage, leur professionnalisme et leur esprit de sacrifice, et je salue la collaboration exemplaire des populations et des leaders communautaires à leurs côtés.

Grâce à cette synergie d’action, les populations peuvent aujourd’hui vaquer plus sereinement à leurs occupations. J’invite chaque citoyen à demeurer vigilant et solidaire afin de consolider durablement la paix. J’ai une pensée pour les familles éprouvées par la crise sécuritaire ainsi que pour nos combattants blessés dans l’accomplissement de leur devoir. Sous le leadership du Président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, notre pays poursuit la dynamique de reconquête du territoire national et avance résolument vers la paix et le progrès. En cette période de fêtes, j’en appelle à la modération et à la prudence afin que ces moments demeurent des instants de joie partagée et de responsabilité collective ».

Apkièrtiza Dabiré, premier vice-PDS régionale du Djôrô : « mon vœu le plus cher reste le retour de la paix »

« En ce début d’année 2026, je souhaite à chacun la meilleure des santés, car la santé est la condition essentielle pour accomplir toute chose. Je formule également des vœux de succès à tous, quel que soit votre domaine d’activité et particulièrement aux initiatives qui contribuent au développement de notre région. Que la prospérité accompagne chacun de nous. Par ailleurs, en ces moments difficiles pour le Burkina Faso, mon vœu le plus cher reste le retour de la paix dans la région du Djôrô, puis dans tout le pays. La paix est la base de tout développement, car sans elle, aucun progrès durable n’est possible. Que l’année 2026 soit ainsi une année de santé, de succès, de prospérité et de paix pour tous ».

Patrice Yéyé, gouverneur des Tannounyan : « gratitude à tous ceux qui œuvrent pour le développent et la paix dans la région »

« Laborieuses populations de la région des Tannounyan ! L’année 2025 a été celle de la victoire dans le cadre de la reconquête du territoire nationale. Des localités de notre région, jadis sous l’emprise de l’hydre terroriste ont été reconquises, l’administration réinstaurée et les populations y vaquent paisiblement à leurs occupations. C’est le lieu pour moi, de rendre un vibrant hommage à toutes les forces combattantes, pour leur engagement et leur détermination sur le théâtre national des opérations. Je m’incline devant la mémoire de toutes celles et ceux qui ont consentis le sacrifice suprême, source de notre résilience et de notre détermination pour une souveraineté totale. Aux blessés, je souhaite un prompt rétablissement et aux familles éprouvées je leur manifeste toute ma compassion. J’exprime ma gratitude à toutes les personnes physiques et morales qui œuvrent inlassablement pour le développent socio-économique et le raffermissement de la paix dans la région. Populations des Tannounyan, en dépit de ces victoires engrangées sur l’ennemi, la vigilance doit être de mise à tous les niveaux. A cet effet, je vous exhorte à persévérer dans la résilience en gardant toujours allumée la flamme du patriotisme, de la solidarité et de la cohésion sociale. Dans le cadre de la Révolution progressiste populaire instaurée par le camarade capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, de nombreuses initiatives endogènes ont été mises en place dans notre région : l’Offensive agropastorale et halieutique, la transformation et le consommons local, Dèmè Sira, Faso Mêbo pour n’en citer que ceux. Ces initiatives présidentielles constituent désormais des référentiels de développement et un fer de lance pour notre souveraineté alimentaire. Forces vives de la région des Tannounyan, je vous invite donc, à fédérer les intelligences et les énergies pour faire de ces initiatives un succès total dans notre région. Je formule à toutes et à tous mes vœux de paix, de sérénité et de victoire pour notre région. Je vous invite à fêter dans la sobriété et la solidarité ! Bonne et heureuse année 2026 à toutes et à tous ! Que Dieu bénisse les Tannounyan ; Que dieu bénisse notre chère patrie le Burkina Faso. La patrie ou la mort, nous vaincrons ! »

Maouran Sagnon, chef du canton de Karaborola : « nous convaincre de l’issue heureuse de cette guerre injuste »

« En ce début d’année 2026 et en ma qualité de chef du canton de Karaborola et président du Conseil régional des chefs coutumiers et traditionnels des Tannounyan, je présente mes vœux les meilleurs au gouvernement et au peuple burkinabè, ⁠aux rois et chefs coutumiers et traditionnels du Burkina Faso, ⁠au gouverneur des Tannounyan, ⁠aux autorités administratives, religieuses, militaires, paramilitaires et judiciaires des Tannounyan, et ⁠aux filles et fils du Karaborola, des Tannounyan et de l’ensemble du Burkina Faso. En ces moments particuliers et difficiles de la vie du pays et de son peuple, je formule des vœux de bonne santé, d’engagement et de courage à toutes et à tous pour 2026, afin d’affronter avec succès les défis qui sont les nôtres aujourd’hui au Burkina Faso. De ce fait, mes pensées vont d’abord aux victimes de cette guerre injuste ; ensuite, à nos vaillantes Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et aux Dozo, Kolgweogo et personnes déplacées internes. J’exhorte chacune et chacun dans le canton, dans la région et ailleurs, à maintenir ses efforts et à s’engager davantage dans les combats pour la libération totale du territoire national et contre toutes les formes de domination de notre pays et de ses populations ! Malgré cette guerre injuste et ses nombreuses victimes innocentes, ses graves implications économiques et sociales, nous devons nous convaincre de l’issue heureuse de cette guerre injuste pour notre pays, issue que le peuple imposera. Que les ancêtres de nos communautés respectives guident nos pas vers des victoires contre les forces terroristes, et contre toutes formes de domination et d’exploitation de nos populations et de notre pays. Que Dieu bénisse le Burkina Faso ! ».

Vincent Ilboudo, président de la FEME : « Nous appelons chaque Burkinabè à être artisan de paix »

« A l’orée de la nouvelle année, il m’est particulièrement agréable, au nom de la Fédération des églises et missions évangéliques (FEME) du Burkina Faso, de vous adresser nos vœux les plus sincères de paix, de santé et d’espérance. L’année qui s’achève a été marquée par de nombreux défis pour notre pays. La FEME tient à exprimer sa profonde compassion à l’endroit des familles endeuillées, des PDI, des blessés et de tous ceux qui souffrent encore des conséquences de l’insécurité. Nous élevons nos prières vers le Seigneur afin qu’Il console les cœurs, restaure les vies et fortifie les plus éprouvés. A l’aube de la nouvelle année, nous appelons chaque Burkinabè à être artisan de paix, à cultiver l’amour du prochain, le pardon, la tolérance et le respect mutuel. La paix véritable commence dans les cœurs et se construit par des actes quotidiens de responsabilité, de civisme et de solidarité. La FEME salue avec respect le courage des FDS ainsi que des VDP, et prie pour la protection divine sur leurs vies. Elle exhorte également les autorités de notre pays à continuer d’agir avec sagesse, justice et discernement pour le bien commun. Que l’année nouvelle soit pour le Burkina Faso, une année de réconciliation, de progrès, de stabilité et de bénédictions abondantes. Que l’Eternel fasse luire sa face sur notre Nation et accorde sa paix à chacun de ses fils et filles. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Que Dieu bénisse le

Burkina ».

Ivette Nacoulma, gouverneure du Nazinon : « offrir à notre région un avenir encore plus prometteur »

« A l’orée de la nouvelle année 2026, je voudrais adresser à l’ensemble des forces vives du Nazinon, mes vœux chaleureux de santé, de paix, de sécurité renforcée et de prospérité. Que cette année soit porteuse d’espoir, de renouveau et d’opportunités pour l’ensemble des communautés de notre région. L’année 2025 a été marquée par des défis importants mais aussi par des avancées essentielles qui méritent d’être saluées. La consolidation progressive de la sécurité dans notre région a constitué un levier majeur pour la relance de nos activités économiques et sociales. Grace à l’engagement constant de nos FDS, de nos VDP, à la vigilance des populations et aux rôles déterminants des autorités administratives, coutumières et religieuses, notre région a retrouvé un environnement plus stable et propice au développement. Cette stabilité a permis de renforcer les résultats de la campagne agricole humide dans la région du Nazinon. Je salue également la mobilisation remarquable des populations lors des grands événements que notre région a eu l’honneur d’accueillir, notamment le lancement de la Campagne nationale de reboisement et la célébration de la Journée nationale de l’arbre placée sous le très haut patronage du Président du Faso ainsi que les rencontres majeures avec les forces vives. Ces moments ont renforcé le dialogue, l’éveil patriotique des citoyens et leur engagement dans la marche victorieuse de la Révolution progressiste populaire. L’année 2026 s’ouvre comme une nouvelle étape pour consolider les acquis et contribuer aux succès des initiatives présidentielles et des grandes réformes du gouvernement. A cet égard, j’en appelle à la poursuite de la mobilisation collective afin que dans un esprit d’unité et de solidarité, nous puissions transformer les défis en opportunités, offrir à notre région un avenir encore plus prometteur. Que 2026 soit une année de paix, de progrès et de réussite pour notre très chère patrie, le Burkina Faso. Bonne et heureuse année 2026 à toutes et à tous. Vive la région du Nazinon. La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons ! ».

Yiyé Abraham Somdo, gouverneur du Nakambé : « faire preuve de plus d’engagement, de responsabilité et de discipline »

« A l’orée de l’année 2026, il me plait d’adresser mes vœux de santé, de paix et de bonheur aux populations de la région du Nakambé. L’année 2025 aura été marqué par des efforts soutenus et une mobilisation générale qui ont permis d’enregistrer d’importantes victoires dans la guerre que notre peuple mène contre le terrorisme et des résultats fort appréciables dans la mise en œuvre des programmes de développement. Je voudrais à cet instant précis, saluer nos forces combattantes dont la bravoure et la détermination a permis de reconquérir, stabiliser et consolider plusieurs localités jadis sous l’emprise des groupes terroristes. J’adresse ma compassion et présente mes condoléances les plus attristées à toutes les familles qui ont vu les leurs, combattants ou civils, arrachés à leur affection suite aux attaques ignobles de ces bandits armés qui continuent hélas de nous endeuiller. Aux blessés, je souhaite un prompt rétablissement. J’exprime ma gratitude à toutes les personnes physiques et morales qui œuvrent inlassablement pour la poursuite de notre chemin vers la paix et la stabilité, rendus possible grâce à la mobilisation des Forces de défense et de sécurité, des Volontaires pour la défense de la patrie et de toutes les Forces vives de la région.

Les portes de l’année 2026 s’ouvrent à nous avec assez d’espoir, de sérénité et surtout d’ambition. A cet effet, j’exhorte les filles et fils de la région, aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur, à faire preuve de plus d’engagement, de responsabilité et de discipline afin de mieux accompagner les efforts du Gouvernement dans la lutte contre le terrorisme et dans la réaffirmation de notre souveraineté à tous les niveaux. En rappel, la Révolution progressiste populaire, portée par la vision éclairée du camarade capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso et accompagnée par les initiatives présidentielles, commande que nous puissions compter sur nos propres forces, nos propres valeurs et que nous ravivons notre fibre patriotique. Nous devons fédérer les intelligences et les énergies pour rendre inexorable cette marche radieuse vers l’horizon du Bonheur. Pour ma part, j’entame ce nouvel an avec plus de détermination et de disponibilité afin qu’ensemble nous puissions renforcer notre bon vivre ensemble, notre implication aux côtés de nos forces combattantes et notre mobilisation autour des initiatives présidentielles et des mots d’ordre du Gouvernement. Bonne et heureuse année 2026, placée sous le signe la victoire totale et de la paix retrouvée. La patrie ou la mort, nous vaincrons ! ».

Naaba Saneem, chef de Ziniaré : « la saison agricole a été gracieuse cette année »

« Nous voulons, au nom de Sa Majesté le Moogho Naaba, féliciter d’abord la presse, vous souhaiter nos vœux les meilleurs. Pour l’année 2025, nous rendons grâce à Dieu. En écoutant les bilans des différents ministères, on se rend compte qu’il y a de l’évolution dans notre pays. Donc, nous disons que l’année a été favorable. Coutumièrement, nous mesurons l’année à travers la saison agricole. La saison a été gracieuse cette année. A Ziniaré, je pense que de notre génération, on n’a pas connu une baisse de prix de denrées alimentaires comme cette année. Nous disons merci à Dieu et rendons grâce à nos mannes et à nos ancêtres pour cette abondance, et prier également pour que nous puissions manger dans la paix et dans la cohésion sociale. Nous voulons également dire que vous avez remarqué que beaucoup de personnes déplacées internes qui étaient à Ziniaré ont pu regagner leurs localités d’origine.

C’est un facteur de satisfaction. Beaucoup de choses se sont passées et sont à saluer. L’organisation réussie de grandes activités comme la SNC, le SIAO, le FESPACO … ce sont des activités qui, en principe, en temps de guerre, sont difficiles à réaliser, mais elles ont pu être réalisées. Cela prouve que le Burkina tient bon devant ce phénomène de déstabilisation. Nous disons que c’est une année globalement satisfaisante et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Pour 2026, nous souhaitons que l’année soit une année de paix, parce que sans la paix, rien n’est possible. C’est dans la paix qu’on peut construire, éduquer, enseigner, se soigner, prier, ainsi de suite. Nous prions Dieu et nous implorons sa bénédiction et sa clémence pour une grande paix absolue au Burkina Faso. Sur le plan régional, nous invitons les fils et filles de notre région, à la cohésion sociale. Nous invitons d’abord les familles, car tout commence par la famille. Il faut que nous cultivions la paix, il faut que nous éduquions à la paix, à la solidarité. Il faut que nous apprenions à nos enfants, nos femmes, nos maris, nos voisins la tolérance, le pardon, l’acceptation mutuelle. C’est ainsi que nous pouvons construire notre région, un Burkina Faso de paix et une Afrique de développement, où il fait bon vivre, une Afrique sans guerre. Nous devons créer un environnement favorable qui va permettre de donner un plus et un bon vivre partout, et cette entraide va chasser la pauvreté au Burkina Faso.

Nous terminons en invitant tout le monde au civisme, à l’action patriotique, à répondre chaque fois aux appels des autorités religieuses, coutumières et surtout administratives, des Forces de défense et de sécurité. Là où on nous appelle, que nous nous mobilisions comme une seule personne et qu’on aille répondre. C’est comme cela que nous allons construire un Burkina de paix. Que la paix et la tolérance règnent au Burkina Faso ».

Abdoulaye Bassinga, gouverneur du Kadiogo : « rester unis pour envisager l’avenir avec sérénité »

« Au seuil de ce nouvel an, j’exprime toute ma gratitude à Dieu Tout-Puissant pour les opportunités accordées et les défis relevés au cours de l’année 2025. La crise sécuritaire, l’engagement et la ferme résolution de notre pays, sous le leadership éclairé du capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l’Etat pour une souveraineté réelle et un essor nouveau à travers la RPP, ont donné de voir en 2025, la résilience véritable et la détermination collective d’un peuple qui forge l’admiration sur l’échiquier mondial. Les difficultés nées des crises sécuritaires et socio-économiques n’ont pas eu raison de notre commune volonté et de notre engagement à œuvrer pour un Burkina meilleur, indépendant et prospère.

Vaillante population de la région du Kadiogo ! Je rends un vibrant hommage à la détermination de chacun d’entre vous. Vous qui n’avez ménagé aucun effort pour soutenir le gouvernement dans son combat pour la reconquête de l’intégrité du territoire national, pour la souveraineté et pour le développement de notre pays. Vous vous êtes illustrés dans les grands chantiers de développement notamment pour la souveraineté alimentaire à travers l’offensive agropastorale et halieutique, pour le désenclavement des villes à travers Faso Mêbo, pour l’industrialisation à travers l’actionnariat populaire, pour la santé pour tous ou pour l’éducation et pour une administration plus crédible. Vos efforts quotidiens ont constitué une source de motivation et d’encouragement pour nos plus hautes autorités et nos forces combattantes auxquelles je tire mon chapeau. Tout en vous réitérant mes vives félicitations pour les missions accomplies avec abnégation au cours de l’année 2025, je vous exhorte à maintenir le cap en cette nouvelle année 2026 qui s’annonce. Camarade ! Je vous adresse mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de prospérité pour l’année 2026. Aux familles éplorées, je vous traduis toute ma compassion et ma solidarité. Aux blessés et malades, je vous souhaite un prompt rétablissement. Que la paix, la stabilité et l’unité nationale règnent dans la région. En cette année 2026, nous devons rester unis pour envisager l’avenir avec sérénité et pour relever les grands défis qui nous attendent. Pour cela, j’engage la population de la région du Kadiogo à garder à l’esprit ces propos du Chef de l’Etat qui est un appel fort : « le Burkina Faso est aujourd’hui une vitrine, un modèle et nous n’avons le choix que de réussir » ; « le Burkina Faso doit être un modèle qui inspire les autres peuples ». Brave et résiliente population de la région du Kadiogo ! Je vous renouvelle mes vœux les meilleurs et vous invite à la prudence, à la modération, à l’esprit de solidarité et de tolérance lors des réjouissances. Je vous souhaite à tous une année pleine d’espoir, d’énergie et de succès. Que cette nouvelle année soit celle de l’engagement et de l’action collective pour la région du Kadiogo. Bonne et heureuse année 2026 à toutes et à tous. Vive la région du Kadiogo ! Vive le Burkina Faso ! La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons. Merci camarade ».

Maurice Konaté, PDS de Ouagadougou : « nous saurons relever les défis »

« A l’aube de cette nouvelle année 2026, il m’est particulièrement agréable, au nom de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou et à mon nom propre, de vous adresser mes vœux les plus ardents de santé, de paix, de prospérité, de solidarité agissante, de cohésion sociale et d’espérance renouvelée. L’année 2025 qui s’achève a été jalonnée de défis majeurs, mais aussi d’avancées significatives. Ces progrès ont été rendus possibles grâce à l’engagement exemplaire de nos populations, au professionnalisme de nos agents municipaux ainsi qu’au soutien indéfectible de nos partenaires techniques et financiers. Je rends ici un hommage appuyé à l’esprit de résilience, au civisme éclairé et au sens élevé des responsabilités dont les habitants de notre capitale ont su faire preuve. L’année 2026 s’ouvre à nous comme une étape décisive dans la consolidation de nos acquis. Elle sera placée sous le sceau du renforcement de la gouvernance locale, de l’amélioration durable des cadres de vie, de la promotion du vivre-ensemble et de la participation citoyenne active. La délégation spéciale demeurera pleinement engagée aux côtés de tous les acteurs pour bâtir une communauté inclusive, plus résiliente et résolument tournée vers un développement harmonieux et durable. Je demeure fermement convaincu que c’est dans l’unité d’action, le dialogue constructif et la synergie des efforts que nous saurons relever les défis qui se présentent à nous et répondre efficacement aux aspirations légitimes des populations de Ouagadougou. Que l’année 2026 soit, pour chacune et chacun d’entre vous, une année de réussite personnelle et collective, une année de paix profonde et d’espérance vivifiée. Bonne et heureuse année 2026 à toutes et à tous, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Vive la commune de Ouagadougou. La Patrie ou la mort, nous vaincrons ».

Général de brigade Moussa Diallo, chef d’Etat-major général des armées : « aux forces combattantes, faites flotter partout le drapeau de la victoire »

« Soldats et VDP du Burkina, vous êtes aux avant-postes de l’histoire comme les remparts vivants entre notre patrie et ses ennemis. En ce début d’année, je vous adresse, au nom de la hiérarchie militaire et de la Nation entière, des vœux de courage renouvelé, de vigilance accrue et de victoire assurée. Je vous souhaite sante, cohésion, succès et surtout un retour auprès de vos familles. Aux blesses, puisse Dieu vous accorder une santé de fer. A ceux qui sont tombés avec honneur pour que le Faso reste debout, nous jurons fidélité à votre sacrifice et nous poursuivrons le combat. Peuple du Burkina Faso, l’année qui commence sera celle d’une offensive plus accrue et d’un engagement encore et toujours plus grand de nos troupes. Je sais compter sur le soutien indéfectible et l’amour inconditionnel que vous nous portez. Que 2026 soit pour vous une année de paix, de prospérité et de bonheur. Aux forces combattantes, tenez bon, combattez fort, détruisez nos ennemis et faites flotter partout le drapeau de la victoire. Bonne et heureuse annexe 2026 ».

Thomas Yampa, gouverneur de la région de Yaadga : « persévérer dans la résilience »

« Vaillantes populations de la région de Yaadga. L’année 2025 a été celle de la poursuite des actions offensives engagées dans le cadre de la reconquête du territoire national. Dans notre région, malgré les difficultés rencontrées, les territoires reconquis ont été consolidés. Les populations ont donné le meilleur d’elles-mêmes face aux difficultés quotidiennes liées à la crise sécuritaire et humanitaire. Et dans cette résilience, elles ont répondu favorablement à l’effort de paix, à l’offensive agropastorale et halieutique, ainsi qu’à tous les grands chantiers du chef de l’Etat. C’est un engagement qui dénote de notre attachement à notre cher pays et à sa souveraineté. C’est le lieu pour moi, de rendre un vibrant hommage à toutes les forces combattantes, pour leur engagement et leur détermination sur le théâtre des opérations. Je m’incline devant la mémoire de tous ceux et celles qui ont consentis le sacrifice suprême, source de notre résilience et de notre détermination pour une souveraineté totale, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. J’exprime ma gratitude à toute la population qui œuvre inlassablement pour le développent socio-économique et le raffermissement de la paix dans la région. Dans le cadre de la Révolution progressiste populaire en marche, je vous exhorte à persévérer dans la résilience en gardant toujours allumée, la flamme du patriotisme, de la solidarité et de la cohésion sociale. Je formule à toutes et à tous mes vœux de paix, de santé, de succès et de victoire. Bonne et heureuse année 2026 à toutes et à tous. Vive la région de Yaadga, Paix et sécurité pour le Burkina Faso ».

Bassolma Bazié, Président de la Commission nationale de la Confédération AES : « invite à un engagement renouvelé pour l’avenir »

« A l’aube de la nouvelle année, je voudrais adresser, au nom de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel (AES) et en mon nom propre, mes vœux les plus sincères de paix, de santé, de progrès et de prospérité à l’ensemble des populations du Burkina Faso. La nouvelle année qui s’ouvre nous invite à un regard lucide sur le chemin parcouru et à un engagement renouvelé pour l’avenir. Malgré les épreuves, notre peuple a fait preuve de résilience, de courage et d’unité, confirmant sa détermination à bâtir sa souveraineté. Je formule le vœu que Dieu et les mânes de nos ancêtres donnent la force et la sagesse nécessaires pour œuvrer, ensemble, à l’édification d’un Burkina Faso libre, digne et prospère. Bonne et heureuse année 2026 à toutes et à tous ».

Abdoul Karim Zongo, gouverneur du Liptako : « renforcer la collaboration entre les populations et les FDS »

« Chers compatriotes. A l’orée de cette nouvelle année, il m’est agréable de vous adresser mes vœux les plus sincères de santé, de paix, de solidarité et d’espérance. L’année écoulée a été éprouvante pour notre région. Elle a mis à rude épreuve notre capacité de résistance, notre cohésion sociale et notre attachement à la paix. Malgré les difficultés, vous avez fait preuve d’une résilience remarquable, d’un sens élevé du vivre-ensemble et d’une solidarité agissante, valeurs qui font la force et la dignité des populations du Sahel. Je tiens à exprimer une reconnaissance appuyée à nos FDS ainsi qu’aux VDP, pour leur engagement sans relâche, leur bravoure et les sacrifices consentis pour la protection des populations et de l’intégrité de notre territoire. Leur dévouement honore la Nation entière. A vous, femmes courageuses, piliers de nos familles et de nos communautés ; à vous, jeunes du Sahel, porteurs de l’avenir et artisans de la paix ; à vous, leaders coutumiers et religieux, gardiens des valeurs de dialogue et de cohésion ; à vous enfin, personnes déplacées internes, qui gardez l’espoir malgré l’épreuve, je réaffirme la solidarité et l’engagement constants des autorités à œuvrer pour l’amélioration progressive de vos conditions de vie. La nouvelle année doit être celle du renforcement de la collaboration entre les populations, les FDS et les autorités administratives, dans un esprit de confiance, de vigilance et de responsabilité partagée. Ensemble, dans l’unité et la discipline, nous pouvons consolider les acquis, préserver la cohésion sociale et ouvrir la voie au retour durable de la paix et de la sécurité dans notre région. Que Dieu, le Tout-Puissant, bénisse la région du Sahel, protège ses filles et ses fils, console les cœurs éprouvés et nous accorde une année nouvelle marquée par la paix, la sécurité retrouvée et l’espérance renouvelée. Bonne et heureuse année à toutes et à tous ».

Babo Pierre Bassinga, gouverneur des régions de Bankui et du Sourou : « Rester mobilisés dans l’ordre et la discipline »

« Je voudrais rendre un vibrant hommage à nos valeureuses FDS et à nos intrépides VDP pour avoir œuvré à la reconquête de plusieurs localités sur le territoire régional. Ouvrant de ce fait la voie au retour et à la réinstallation des PDI dans leurs localités d’origine. Des établissements d’enseignement primaire, post primaire et secondaire ainsi que des centres de santé ont rouvert et fonctionnent pour le bonheur des populations. La vie y a totalement repris. Les forces ont travaillé dans une interopérabilité et dans le respect des droits humains. Ces résultats ont été rendus possibles grâce au leadership des responsables des forces de sécurisation et à la nouvelle architecture de sécurité qui découle de la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Je voudrais saluer aussi l’investissement et l’engagement des autorités coutumières et religieuses dans la reconquête du territoire, le retour des PDI et le renforcement de la cohésion sociale. J’exhorte les parents d’élèves et les parents à s’investir pleinement dans l’éducation de leurs progénitures. A la jeunesse, je souhaite qu’elle se départisse de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, des publications haineuses, mensongères et des dénonciations calomnieuses, des drogues et de tous ses dérivés. Je l’invite à s’emparer de la communication comme arme de lutte contre le terrorisme et toutes les formes de radicalisation. Je souhaite un prompt rétablissement à tous les malades et singulièrement aux blessés du front. Restons plus que jamais en état d’alerte maximale car l’ennemi n’est jamais loin. Gardons le cap de la mobilisation derrière et autour des trois chefs d’Etat de l’espace confédéral de l’Alliance des Etats du Sahel. Je formule le vœu que les filles et fils de la région restent mobilisés dans l’ordre et la discipline autour des plus hautes autorités du pays pour réaliser avec le chef de l’Etat sa vision de la construction d’un Burkina prospère, souverain, indépendant et libre. Pour cette année 2026, je souhaite que Dieu bénisse les régions de Bankui et du Sourou (ex-Boucle du Mouhoun). Qu’il veille sur les hommes engagés sur les théâtres d’opération, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction. Que 2026 soit pour chacun, dans les deux régions (Sourou et Bankui), une année prospère, bénie, résiliente, de belles perspectives et de défis palpitants que Dieu nous donnera la force de relever ».

Ram Joseph Kafando, gouverneur de la région de l’Est : « Que cette année renforce davantage notre unité »

« A l’orée du nouvel an, je suis heureux de vous présenter mes vœux les plus ardents de santé, de prospérité, de solidarité et de paix. Permettez-moi avant tout propos, de m’incliner devant la mémoire de nos FDS et de nos VDP, tombés sur le champ de bataille, sans oublier les victimes collatérales de la barbarie de ces hommes sans foi ni loi. Nous prions pour le repos de leurs âmes. Aux malades et aux blessés, je leur souhaite un prompt rétablissement. Par ailleurs, je témoigne ma gratitude à toutes celles et à tous ceux qui souffrent dans la solitude face aux dures épreuves que la vie leur impose et qui méritent tout notre soutien, notre solidarité et notre affection.

Population des régions du Goulmou, de la Sirba et la Tapoa, chères concitoyennes, chers concitoyens, l’année qui s’achève a été marquée par des défis importants, mais aussi par des élans remarquables de solidarité, de courage et de résilience. En effet, dans des moments difficiles les populations des régions du Goulmou, de la Sirba, et de la Tapoa ont toujours exprimé avec force leur patriotisme à travers des actes de soutien moral, de mobilisation communautaire, de contributions matérielles et financières, de prières et d’encouragements constants à l’endroit de nos forces combattantes, mais aussi de solidarité et de générosité pour les personnes en difficulté. Par ailleurs, l’adhésion massive des forces vives de nos régions aux différentes initiatives présidentielles illustre clairement cette conscience citoyenne éveillée. A travers Faso Mebo, la Campagne Dèmè Sira et le Fonds de soutien patriotique, les populations ont répondu présentes, en s’appropriant ces initiatives comme des leviers de résilience, d’entraide et de reconstruction nationale. Je voudrais vous traduire toute ma gratitude pour cette ferveur patriotique exemplaire, pour cette solidarité agissante et pour cet esprit de sacrifice qui honorent nos régions. Par ailleurs, je voudrais lancer un vibrant appel à toutes et à tous, à poursuivre cette franche collaboration avec nos forces combattantes et à s’engager davantage dans le renforcement de la cohésion sociale et du vivre-ensemble. Chacun en ce qui le concerne peut et doit jouer sa partition pour la défense de notre cher Faso, condition sine qua non pour booter l’hydre terroriste hors de notre espace sahélien.

Population des régions du Goulmou, de la Sirba et de la Tapoa, permettez-moi également de saluer l’engagement des autorités administratives, judiciaires, des directeurs régionaux et chefs de services ainsi que des acteurs humanitaires et des chefs de projets et programmes pour tous les acquis engrangés. Je salue aussi les leaders coutumiers et religieux, les responsables d’associations et tous les citoyens qui, chaque jour, contribuent à bâtir un avenir meilleur pour nos régions. En ce moment de transition, je formule pour vous, vos familles et pour nos trois régions mes vœux sincères de paix, de santé, de sécurité et de prospérité. En cette nouvelle année, nous souhaitons à tous les Burkinabè et à nos amis des autres pays vivant dans nos régions, une bonne et heureuse année 2026, pleine de santé, de paix, de sécurité et d’espoir. Que cette année renforce davantage notre unité et notre détermination collective, et qu’elle ouvre la voie à un Burkina Faso uni, souverain et prospère. Bonne et heureuse année 2026 à toutes et à tous ! La Patrie ou la Mort, Nous Vaincrons ! »

Mgr Pierre Claver Yenpaabu Malgo, évêque de Fada N’Gourma : « Que 2026 soit marquée par des progrès concrets vers la paix »

« Chers agents pastoraux, fidèles laïcs du diocèse de Fada N’Gourma, et vous toutes personnes de bonne volonté, la Paix soit avec vous ! A la clôture de l’année 2025, une profonde reconnaissance s’élève vers Dieu pour les grâces des jubilés célébrés, les 125 ans de l’Eglise Famille de Dieu au Burkina Faso et les 2025 ans de l’Incarnation ainsi que vers tous ceux qui, par leur engagement, ont protégé le pays et favorisé la paix. Cette gratitude s’adresse aussi aux leaders civils et religieux, aux citoyens et aux communautés dont le travail renforce la résilience, la fraternité et la solidarité pour le retour de la cohésion nationale. En ce début de l’année 2026, don gracieux de Dieu, je souhaite à tous et à toutes durant cette nouvelle année, l’espérance, la persévérance et la patience. Soyez des hommes et des femmes d’espérance. Nous sommes encore dans la lumière du mystère de Noël que nous venons de

célébrer.

Cette fête de Noël loin d’être comme plusieurs le pensent, une fête qui ferme la porte d’une année, est plutôt la fête qui greffe notre temps à l’éternité bienheureuse ; la fête qui ouvre un chemin d’Espérance que la clôture de l’année jubilaire 2025 dans ce mois de Janvier ne pourra pas mettre fin. L’Espérance qui nous a fait tenir debout l’an passé nous fera mieux rester debout cette année. A vrai dire « L’Espérance ne déçoit pas (Rm 5,5) nous dit saint Paul. C’est le point fondamental de l’exhortation du saint Père le Pape Léon XIV dans sa Bulle « Spes non Confundit ». L’Espérance chrétienne n’est pas seulement une vision positive de l’avenir, c’est une conviction solide et inébranlable, fondée sur la fidélité de Dieu qui assure la réalisation de ses promesses pour l’éternité en faveur de ceux qui croient en Lui. Empruntant les mots du Pape Léon XIV aux jeunes, je demande à tous et à toutes, petits et grands, jeunes et moins jeunes d’être des phares d’espérance pour notre milieu de vie, pour notre monde. Soyons des acteurs par qui Dieu réalise pour tous l’espérance de la paix, de la solidarité et de la cohésion sociale à travers le labyrinthe de la violence, de la haine, de la stigmatisation et du repli identitaire. « L’espérance ne déçoit pas », elle nous mènera sûrement à la Paix, à la liberté, à la dignité, à la solidarité et à la fraternité.

Soyez persévérants ! La paix que nous recherchons est avant tout la fin du terrorisme mais nous demandons plus que cela à Dieu. Nous savons en effet que la paix n’est pas seulement l’absence de guerre. Elle est un don de Dieu, à obtenir par une supplication persévérante. Chacun est invité à persévérer dans la prière, l’espérance et les actions concrètes pour devenir artisan de paix, de développement, de partage et de pardon, en favorisant la reconnaissance mutuelle et le courage d’abattre les murs de division.

Il est facile de détruire, mais pour construire, construire ensemble, il faut du temps, de la patience. Je vous souhaite d’être patients. Il faut de la patience pour attendre les bons fruits de nos labeurs et nos sacrifices. Rappelons-nous que la patience est notre véritable alliée pour discerner ceux qui nous soutiennent sur notre parcours et ceux qui tentent de nous écarter de nos aspirations. Aucune maison de paix, de réconciliation, de partage, de solidarité et de fraternité ne peut s’édifier sans la vertu de patience.

L’aujourd’hui et L’avenir du Burkina Faso reposent sur la responsabilité et la confiance de chacun. Tous sont invités à vivre l’espérance, la persévérance et la patience en s’appuyant sur Dieu et sur la solidarité

fraternelle.

Le vœu pour l’année 2026 est qu’elle soit marquée par des progrès concrets vers la paix et l’intégrité nationale, sous la protection de la Vierge Marie, Reine de la Paix. Bonne et heureuse année 2026 ! ».

Blaise Ouédraogo, gouverneur de la région des Koulsé : « Que 2026 soit la dernière année du terrorisme »

« Chers camarades, une année s’achève, une autre commence. La région des Koulsé a été éprouvée, mais elle n’a pas courbé l’échine. Au contraire, de bons résultats ont été atteints dans tous les domaines de la lutte pour la liberté, la souveraineté, et pour la dignité. En termes de résultats, au cours de l’année 2025, le plus apparent est la reconquête du territoire dans la région des Koulsé. Sur ce plan, il est constaté que le retour de plusieurs villages précédemment déplacés dans leur localité d’origine est de plus en plus une réalité factuelle. Les succès sur le plan sécuritaire dans notre région sont une résultante de tous les efforts de tous dans tous les domaines. Permettez-moi donc de rendre prioritairement un vibrant hommage à nos FDS et à nos VDP présents sur tous les fronts, malgré l’adversité des batailles. Que 2026 soit la dernière année du terrorisme dans notre région et au Burkina Faso. Le peuple burkinabè est capable de se développer lui-même. Chers camarades des Koulsé, la reconquête qui gagne du terrain est une victoire de tout le peuple qui dit non à la servitude. A tous ceux qui soutiennent ces populations dans le retour, notamment les chefs de circonscriptions administratives, les agents de l’agriculture, de la santé, de l’éducation, et cetera, je vous félicite pour votre sens élevé du devoir ».

Adama Jean Yves Béré, gouverneur de Nando : « appel à l’unité, à la solidarité et à la synergie d’action »

« Dignes filles et fils de la région de Nando, une fois de plus, la marche du temps nous mène au seuil d’une nouvelle année et je saisis cette occasion pour vous adresser mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de paix durable et de réussite dans vos activités aussi bien individuelles que collectives. En ces

instants de réjouissance et de ferveur, j’ai une pensée pieuse à l’endroit de nos vaillantes FDS ainsi que nos braves VDP déployés présentement pour la défense et la sécurisation de notre territoire, pour la protection et l’assistance aux populations, à qui je formule mes vœux de succès dans leurs missions. Aux hommes et aux femmes de l’administration civile qui assurent la continuité du service public, j’adresse mes chaleureux vœux de santé, de reconnaissance et de succès. Que les âmes de ceux qui sont tombés sur le champ d’honneur tout en servant notre région reposent en paix et prompt rétablissement aux blessés.

Vaillantes populations de Nando, l’année écoulée a été marquée par des avancées significatives dans plusieurs domaines, démontrant ainsi la capacité de résilience des filles et fils de la région de Nando. Elle a également mis en lumière votre sens élevé du civisme et votre attachement aux valeurs de solidarité et de cohésion sociale qui caractérisent les populations de notre région. Toutefois, ces acquis ne doivent pas occulter les nombreux défis majeurs qui se présentent à nous. Que l’année 2026 soit celle de la réaffirmation de la solidité de notre adhésion aux différentes initiatives présidentielles. Pour ce faire, je lance un appel solennel à l’ensemble des forces vives de la région de Nando à l’unité, à la solidarité et à la synergie d’action. Je formule le vœu que la nouvelle année qui s’ouvre soit celle de la consolidation de notre vivre-ensemble, et que les affres et incertitudes de l’année 2025 ne soient qu’un mauvais souvenir. A toutes et à tous, je réitère mes vœux d’une bonne et heureuse année 2026. Vive la région de Nando ! Vive le Burkina Faso ! La Patrie ou la mort, nous vaincrons ! ».

Propos recueillis par les rédactions