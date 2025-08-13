Pratiques journalistiques: des professionnels de médias burkinabè renforcent leur compétence en Chine

L’Institut de recherche et de formation de l’Administration nationale de la radio et de la télévision (ANRT) de la République populaire de Chine organise, du 11 au 21 août 2025, à Pékin en Chine, un séminaire de formation au profit des journalistes et responsables de médias burkinabè.

Dans le cadre de coopération Sino-burkinabè, le gouvernement de la République populaire de Chine a initié des séminaires de formation à l’intention des acteurs de l’Administration publique et privée du Burkina dans plusieurs secteurs. A cette occasion, sur invitation de l’Institut de recherche et de formation de l’Administration nationale de la radio et de la télévision (ANRT) de la Chine, une vingtaine de journalistes et responsables de médias du Burkina séjourne à Pékin, du 11 au 21 août 2025, pour un séminaire.

Selon la directrice générale de l’Institut de recherche de formation de l’ANRT, Zhou Jihong, cette formation vise à renforcer les compétences des participants en pratiques journalistiques et en gestion des entreprises de presse. Pour ce faire, elle a indiqué qu’un programme riche et diversifié a été planifié pour permettre aux séminaristes de tirer profit de l’expérience chinoise dans le domaine. Ainsi, plusieurs modules seront développés.

Il s’agit, entre autres, du développement de l’industrie des médias en Chine et les échanges et coopérations internationaux de l’ANRT, de l’opération des utilisateurs dans l’environnement des médias en ligne, de l’écologie des médias à l’ère des médias convergents et le journalisme constructif pour la communication du développement global. En sus, de ces modules spécifiques au métier, les hommes du micro et de la plume auront droit à des communications relatives à la situation nationale de la Chine ainsi que les valeurs communes entre le pays de Xi Jinping et le reste du monde.

Aussi, a relevé la DG de l’Institut, la délégation burkinabè va bénéficier d’une immersion au sein du Groupe de radio et de télévision de Xiamen. Le séminaire a été salué par le représentant de la délégation burkinabè, le chargé de missions au ministère de la Communication, de la Culture, des Art et du Tourisme, Joël Bonkoungou. Il a confié que ce cadre va non seulement permettre aux bénéficiaires d’améliorer leurs compétences, mais aussi de mieux comprendre les enjeux globaux qui façonnent le secteur médias. Avec l’évolution du monde, la formation joue un rôle important dans le développement des compétences des médias.

D’où l’intérêt de ce séminaire qui vise à fournir aux médias burkinabè des outils en vue de mieux contribuer à la promotion de la paix et au développement du pays des Hommes intègres, a soutenu M. Bonkoungou. Puis de traduire la reconnaissance des autorités burkinabè au gouvernement chinois pour ses efforts dans la coopération entre les deux pays. Au cours du séminaire, la délégation mettra à profit leur séjour en terre chinoise pour visiter quelques sites touristiques tels que la Grande muraille de Chine, le parc de création culturelle et audiovisuelle de Jimei, l’île de Gulangyu et le palais d’été.

Abdoulaye BALBONE

(Depuis Pékin en Chine)