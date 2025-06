Prix grande muraille verte: deux journalistes de Sidwaya lauréats

Le directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Martha Céleste Anderson Medah, a présidé la IIe édition de la « Nuit de l’arbre » (Three night), samedi 21 juin 2025, à Ouagadougou.

Après une forte mobilisation des Burkinabè dans la journée pour répondre

à l’appel de l’initiative « Heure patriotique pour reverdir le Faso », gouvernants, partenaires techniques et financiers, autorités religieuses et coutumières, responsables d’associations écologistes se sont réunis, dans la soirée du samedi 21 juin 2025, à Ouagadougou pour célébrer l’arbre, symbole de vie et d’espoir face à la crise climatique.

Cette célébration qui s’inscrit dans le cadre de la IIe édition de la « Nuit de l’arbre », selon le directeur de cabinet du président du Faso, le capitaine Martha Céleste Anderson Medah,

a pour ambition de poursuivre la mobilisation des acteurs autour de la reforestation.

Pour lui, la nuit de l’arbre est aussi une tribune qui devrait permet-tre d’enregistrer les engagements de l’ensemble des partenaires. Dans ce sens, il a invité les institutions, les entreprises, les Organisations non gouvernementales à s’engager pour un Burkina Faso vert et résilient.

Le directeur de cabinet du président du Faso a dressé le bilan des engagements pris par des citoyens lors de la précédente édition. Au total, a-t-il relevé, 211 engagements ont été pris par des institutions, des entreprises et des personnes physiques. « Le bilan partiel de la réalisation de ces engagements présente 88 engagements réalisés ou en cours de réalisation soit un taux de 89%.

Ces résultats nous ont permis d’avoir un retour d’expériences sur les meilleures pratiques à adopter pour entretenir notre environnement. Nous avons pu observer aujourd’hui cet élan des populations. Nous pouvons en être fiers et devons davantage implémenter des politiques pour permettre aux Burkinabè de s’exprimer », s’est-il réjoui.

Des acteurs récompensés

Un pari gagné aux dires du ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro, qui a adressé ses vives félicitations aux acteurs primés au cours de cette nuit. Entre autres, le prix de la meilleure commune et la meilleure région. Pour le grand prix « Yacouba Sawadogo », le résultat est resté infructueux. Répondant à l’appel des autorités, certains partenaires ont manifesté leur engagement à participer à la reforestation.

Pour la représentante du parrain de la VIIe édition de la Journée nationale de l’arbre (JNA), la Directrice générale (DG) de Coris Bank international, Gisèle Gumedzoé, son institution financière a entamé une démarche d’accréditation au Fonds vert pour le climat avec pour objectif de soutenir les projets d’adaptation, financer la résilience écologique, promouvoir une économie inclusive, responsable et respectueuse des limites naturelles.

Le parrain, selon elle, s’est engagé à créer un bosquet « Coris », un espace de reboisement dédié à la vie, à la mémoire et à la transmission des générations futures. Un deuxième engagement consiste en l’aménagement du terre-plein central

de l’avenue de la « Résistance » pour en faire un espace végétalisé, symbole de renaissance, de fierté humaine et de respon-sabilité citoyenne.

Oumarou RABO

Des journalistes de Sidwaya primés

A l’occasion de la Nuit de l’arbre, les lauréats de la Ve édition du prix Grande muraille verte en journalisme pour la promotion de la gestion durable des terres ont été primés. Le média public, « Les Editions Sidwaya » s’est distingué une fois de plus. Dans la catégorie presse écrite et en ligne, le chef de service régional du Plateau central, le journaliste Djakaridia Siribié a remporté le premier prix à travers son article : « Gestion durable des terres : la « Mise en défens, une méthode gagnante à Dayagrtenga ». La cheffe adjointe du desk « Economie et Finances », Fleur Birba a décroché le prix spécial genre avec son œuvre : « Restauration des terres dégradées : les demi-lunes multifonctions adoptées par les PDI de Oula ».

O.R.