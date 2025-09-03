Promotion des compétences burkinabè: bientôt un club des experts

L’Agence de promotion de l’expertise nationale (APEN) a organisé, mercredi 3 septembre 2025 à Ouagadougou, un atelier d’information et de sensibilisation au profit des experts agréés.

L’expert burkinabè a une très bonne réputation en matière de sérieux et de qualité mais, il ne profite pas au maximum des opportunités à l’international. Comment les organiser au niveau national afin qu’ils puissent se positionner ? L’Agence de promotion de l’expertise nationale (APEN) pense avoir trouvé la solution. Ce 3 septembre 2025 à Ouagadougou, elle a tenu une rencontre d’information et de sensibilisation sur la mise en place des clubs et des réseaux d’experts et les procédures d’adhésion aux comités internationaux.

Selon la secrétaire exécutive de l’APEN, Hiédiala Sylvie Meda, il s’est agi à travers cette rencontre de réunir tous les experts afin qu’ils puissent se mettre ensemble par domaine de compétences connexes ou similaires et tisser des relations de collaboration, de partenariat en vue de saisir les opportunités qui peuvent se présenter au niveau national ou international. « Ils sont environ 1 700 experts exerçant dans divers domaines de compétences toutes catégories confondues.

Ceux de la catégorie A, qui sont dans les entreprises et les bureaux d’études et les individuels », a-t-elle souligné. A l’écouter, l’Agence de promotion de l’expertise nationale est chargée d’organiser cette profession, c’est pourquoi elle a entrepris de rassembler les compétences privées et les agences de l’Etat. « Il est bon que nos experts puissent être informés de l’existence des comités et des compétences qu’il faut pour y accéder. Après ces échanges, nous allons œuvrer auprès des différents partenaires structurels et institutionnels pour que les experts burkinabè puissent être représentés au niveau de ces différents comités », s’est engagée la secrétaire exécutive de l’APEN.

L’Agence de promotion de l’expertise nationale est un Etablissement public de l’Etat à caractère professionnel (EPP). Elle est opérationnelle depuis 2021. Elle permet aux entreprises et aux particuliers d’accéder à des compétences spécialisées, de résoudre des problèmes complexes et de stimuler l’innovation. Depuis son opérationnalisation, l’APEN a délivré 1 700 agréments de toutes catégories.

Fleur BIRBA

fleurbirba@gmail.com