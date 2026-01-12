Protection de l’environnement: les hauts-commissaires sensibilisés sur l’exécution du PDIC/REDD+

Le Fonds d’intervention pour l’environnement (FIE) a organisé, du 8 au 9 janvier 2026 à Bobo-Dioulasso, un atelier régional d’échanges avec les hauts-commissaires de province sur le suivi de la mise en œuvre des Projets de développement intégré communaux pour la REDD+ (PDIC/REDD+) dans les communes. Les PDIC/REDD+ sont chargés de mettre en œuvre, au niveau communal, le Projet de gestion durable des paysages communaux pour la REDD+ (PGPC/REDD+).

Les Projets de développement intégré communaux pour la REDD+ (PDIC/REDD+) constituent le bras communal de la mise en œuvre du Projet de gestion durable des paysages communaux pour la REDD+ (PGPC/REDD+). Le Fonds d’intervention pour l’environnement (FIE) en assure la tutelle financière afin de garantir la bonne gestion et l’utilisation efficace des fonds alloués. Le PGPC/REDD+ est le fruit de la coopération entre le Burkina Faso et la Banque mondiale et a pour objectif de renforcer la gestion durable des paysages et d’améliorer la génération de revenus dans les zones forestières ciblées du Burkina Faso.

Depuis 2024, 54 PDIC/REDD+ ont été mis en place dans les huit régions de la zone d’intervention du projet, à travers des conventions signées avec le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement. Chaque PDIC/REDD+ bénéficie d’une subvention comprise entre 200 et 300 millions de FCFA, gérée sous la maîtrise d’ouvrage directe des communes pour la réalisation des investissements prévus.

Après près de deux années de mise en œuvre, l’une des principales difficultés rencontrées par ces PDIC/REDD+ demeure le retard important dans l’avancement des activités et, corrélativement, le faible taux de décaissement des fonds.

C’est dans l’optique d’améliorer l’intervention des PDIC/REDD+ dans les communes que le FIE a regroupé, du 8 au 9 janvier 2026 à Bobo-Dioulasso, les hauts-commissaires et les présidents des délégations spéciales des communes de mise en œuvre des PDIC/REDD+ dans les provinces du Houet, du Tuy, des Balés et du Mouhoun.

A l’ouverture de la rencontre, le 8 janvier, le directeur général du FIE, Delwendé Davy Nenama, a précisé que l’atelier avait pour objectif d’informer et de sensibiliser les autorités de tutelle des communes sur le processus de mise en œuvre des PDIC/REDD+, de faire le bilan de l’exécution desdits projets afin d’identifier les difficultés rencontrées et de proposer des solutions pour booster les taux de décaissement en vue de consommer les ressources prévues dans les délais.

Il a en outre indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des projets de développement intégré communaux qui constituent des sous-projets de gestion durable des paysages communaux. A terme, ces projets concerneront au moins 96 communes à travers le pays dont 60 sont déjà engagées dans le processus depuis le démarrage effectif en 2023.

Le coordonnateur du PGPC/REDD+, Soumaila Bernard Tougma, a indiqué que cette concertation avec les hauts-commissaires est importante dans la mesure où, en tant qu’autorités provinciales, ils jouent un rôle clé dans l’orientation, le conseil et l’accompagnement des équipes communales face aux difficultés rencontrées. Le haut-commissaire du Tuy, Issiaka Segda, représentant le gouverneur de la région du Guiriko, a salué l’initiative du FIE et du PGPC/REDD+ pour l’organisation de cet atelier dans la région.

Il a souligné que cette rencontre constitue une opportunité pour informer et sensibiliser les autorités de tutelle aux mécanismes de mise en œuvre des PDIC/REDD+, dresser un bilan objectif de leur exécution et proposer des solutions pertinentes pour améliorer les performances financières. Il a également réitéré les remerciements du gouvernement burkinabè à la Banque mondiale pour la coopération fructueuse avec le Burkina Faso, laquelle permet aux populations de mobiliser leurs synergies pour la protection de l’environnement.

Adaman DRABO