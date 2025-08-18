Reboisement: le Bureau national des Grands projets du Burkina reverdit son bosquet à Samendeni

Le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro, a lancé, samedi 16 août 2025, sur le site du barrage de Samendeni, dans la province du Houet, l’opération de reboisement d’un terrain de cinq hectares acquis par le Bureau national des Grands projets du Burkina (BN-GPB) pour en faire un bosquet. Pour cette année ce sont près de 3 000 plants qui vont être mis en terre.

Le Bureau national des Grands projets du Burkina (BN-GPB) entend disposer d’un bosquet au niveau du barrage de Samendeni. Il a de ce fait acquis auprès du Programme de développent intégré de Samendeni (PDIS) un terrain de cinq hectares (ha) situé dans les encablures du barrage. Samedi 16 août 2025, le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro, le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara, des autorités régionales du Guiriko et une équipe du BN-GPB, étaient sur le site pour une opération de reboisement.

Ils ont chacun mis en terre diverses plantes locales dont certaines ont des vertus médicinales. Pour cette année, ce sont près de 3 000 plants qui vont être mis en terre sur deux ha. L’objectif étant de reverdir dans les années à venir tous les cinq ha pour en faire une forêt, selon le représentant du directeur exécutif BN-GPB, Daouda Ouattara. « Ce reboisement entre en droite ligne du message du président du Faso et du Premier ministre qui demandent à reverdir le Burkina Faso. C’est pour cela que le BN-GPB n’a pas voulu rester en marge. Il a alors entrepris des démarches auprès du PDIS afin d’acquérir ce site et procéder au reboisement ce matin.

C’est un terrain de cinq ha et notre ambition est d’en faire un bosquet. Chaque année nous allons apporter des plants pour faire des 5 hectares une vraie forêt », a laissé entendre Daouda Ouattara, par ailleurs directeur des ressources humaines du BN-GPB. Le coordonnateur du PDIS, Ibrahim Bélem, a loué cette initiative du Bureau national des Grands projets du Burkina car, pour lui, ce bosquet va permettre de reconstituer la forêt tout autour du barrage. « Le Programme a plusieurs composantes dont la construction d’un barrage.

Quand on parle de construction de barrage, il y a certains plants qui sont éliminés. Planter des arbres est une action de reconstitution de la forêt et nous pouvons que saluer cette initiative », a laissé entendre le coordonnateur du PDIS. Pour plus de verdure à Samendeni Le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Baro, a également félicité le BN-GPB qui répond à l’appel du président du Faso et du Premier ministre. « Depuis le 14 juin dernier, le président du Faso a lancé les bosquets avec les plantes médicinales suivi du lancement de l’heure patriotique, le 21 juin par le Premier ministre pour reverdir le Burkina Faso, donnant ainsi le top départ pour le reboisement au Burkina Faso. Nous sommes toujours en pleine campagne de reforestation.

C’est pour cela nous sommes ici à Samendeni, pour un reboisement sur cinq ha à l’initiative du Bureau national des Grands projets du Burkina. Ces plantes, dans dix ans, vont donner une autre allure paysagère qui va nous permettre de dire qu’en matière de reboisement on a fait des efforts. En plus des aménagements connexes autour du barrage, il fallait aussi planter des arbres pour qu’il ait plus de verdure. C’est l’occasion de remercier le BN-GPB qui a répondu à l’appel du président du Faso parce que chaque Burkinabè, chaque institution doit mettre en terre des plants et les entretenir », a affirmé le ministre Baro. Il a rassuré de la disponibilité des services techniques de l’environnement pour un encadrement afin que les plants mis en terre connaissent un taux appréciable de réussite.

Adaman DRABO