Reconquete du territoire national: le ministre de la Sécurité encourage les forces engagées dans le Boulgou

Dans le cadre du suivi opérationnel et du soutien aux unités engagées dans la lutte contre le terrorisme, le ministre de la Sécurité, monsieur Mahamadou Sana, a effectué, ce samedi 3 mai 2025, une sortie de terrain dans la province du Boulgou. Cette mission a permis de visiter plusieurs positions des Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) déployés dans la zone.

Au cours de cette tournée, le ministre a adressé ses vives félicitations aux éléments pour leur engagement, leur courage et les résultats obtenus dans la sécurisation des populations et des zones stratégiques. Il a encouragé les hommes à maintenir la discipline, la vigilance

et la cohésion dans l’exécution de leurs missions. Mahamadou Sana a également prodigué des conseils opérationnels, insistant sur l’importance de la coordination entre les différentes forces, la remontée régulière des informations et l’adaptation permanente aux réalités du terrain.

Les FDS et VDP ont, pour leur part, exprimé leur joie et leur satisfaction de recevoir la visite du premier responsable de la sécurité nationale. Ils ont réaffirmé leur engagement à protéger les populations et à défendre, au prix de leur vie s’il le faut, leur chère patrie. Cette visite traduit la volonté des autorités de rester proches des forces engagées et de renforcer la dynamique de reconquête et de sécurisation du territoire national.

DCRP-MSECU