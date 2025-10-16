Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que demain sera mieux

Ecoute le cri du morveux sans peu qui pleure vers d’autres cieux

Il fera le tour des portes closes, il ira dormir à l’ombre de la faim

Loin du monde repu qui digère, ses ulcères croisent le fer sans fin

Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que demain sera mieux

Rien ne marche, tout est en panne, peut-on faire du neuf avec du vieux ?

Entends la mère qui hurle en enfer sur une table morose de ménopause

Elle pousse en vain dans un bain de sang sans gain de cause, juste une rose

Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que demain sera mieux

Seuls les hommes ont des droits, les femmes n’ont d’yeux que pour Dieu

La fille en guenille ne sortira jamais de sa livide coquille vide, même belle

Elle regardera le garçon lire et écrire sans oser dire que le pire c’est elle

Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que demain sera mieux

La veuve abusée ressortira médusée du prétoire des justes avec un non-lieu

Le voleur de poule subira les coups de la foule en boule qui bat à mort et à tort

Le bandit en sursis de la République marche oblique sous le poids des coffres-forts

Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que demain sera mieux

On brûle la case de l’autre au nom des apôtres avec un signe de Croix curieux

Au nom d’Allah une bombe résonne avec foi, le sang versé des innocents purifie

L’ère de la perdition a sonné, la civilisation amputée marche le bras coupé à vie

Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que demain sera mieux

La liberté a fait de l’homme une bête de somme et un demi-dieu

De barbus imbus aux élans tordus mal cousus usent de phallus et d’anus

Des femelles s’entremêlent les ailes en se léchant les doigts et les oculus

Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que demain sera mieux

Le père et la mère de même sexe auront de pauvres enfants heureux

La loi des hommes se moque de la foi qui s’étonne du pernicieux

Demain, la terre sera peuplée de piteux monstres malheureux

Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que demain sera mieux

Clément ZONGO

