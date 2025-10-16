Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que demain sera mieux
Ecoute le cri du morveux sans peu qui pleure vers d’autres cieux
Il fera le tour des portes closes, il ira dormir à l’ombre de la faim
Loin du monde repu qui digère, ses ulcères croisent le fer sans fin
Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que demain sera mieux
Rien ne marche, tout est en panne, peut-on faire du neuf avec du vieux ?
Entends la mère qui hurle en enfer sur une table morose de ménopause
Elle pousse en vain dans un bain de sang sans gain de cause, juste une rose
Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que demain sera mieux
Seuls les hommes ont des droits, les femmes n’ont d’yeux que pour Dieu
La fille en guenille ne sortira jamais de sa livide coquille vide, même belle
Elle regardera le garçon lire et écrire sans oser dire que le pire c’est elle
Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que demain sera mieux
La veuve abusée ressortira médusée du prétoire des justes avec un non-lieu
Le voleur de poule subira les coups de la foule en boule qui bat à mort et à tort
Le bandit en sursis de la République marche oblique sous le poids des coffres-forts
Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que demain sera mieux
On brûle la case de l’autre au nom des apôtres avec un signe de Croix curieux
Au nom d’Allah une bombe résonne avec foi, le sang versé des innocents purifie
L’ère de la perdition a sonné, la civilisation amputée marche le bras coupé à vie
Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que demain sera mieux
La liberté a fait de l’homme une bête de somme et un demi-dieu
De barbus imbus aux élans tordus mal cousus usent de phallus et d’anus
Des femelles s’entremêlent les ailes en se léchant les doigts et les oculus
Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que demain sera mieux
Le père et la mère de même sexe auront de pauvres enfants heureux
La loi des hommes se moque de la foi qui s’étonne du pernicieux
Demain, la terre sera peuplée de piteux monstres malheureux
Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que demain sera mieux
Clément ZONGO
clmenzongo@yahoo.fr