Région du Djôrô : les forces vives se mobilisent pour un cadre de vie sain

La commune de Gaoua a été le jeudi 16 octobre 2025, le théâtre d’une vaste mobilisation citoyenne autour du centre d’éveil et d’éducation préscolaire communément appelé garderie à côté du marché de poulets au secteur n°5. Dès les premières heures de la matinée, les forces vives de la région du Djôrô, accompagnées des forces de défense et de sécurité, ont pris d’assaut le site avec pelles, balais, râteaux et dabas, dans le but de nettoyer les abords devenus insalubres. Cette opération, initiée par le gouverneur Siaka Barro, marque la fin de la deuxième phase de la 2ᵉ édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne. Au-delà de l’action concrète de nettoyage, selon lui, cette initiative vise à sensibiliser les populations sur l’importance de la propreté, de l’hygiène et du civisme, tout en soulignant que la responsabilité d’un environnement sain est collective.

#T.B