Secteur de l’énergie: l’ARSE présente son rapport 2024 au Premier ministre

Le président de l’Autorité de régulation du secteur de l’énergie (ARSE), Dr Jean-Baptiste Ky, a remis, ce mardi 12 août 2025, le rapport annuel d’activités 2024 de l’institution au Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

De la présentation du rapport, il ressort qu’en matière de production, la part nationale représente 51 % de l’énergie totale (soit 1 411 376 568 kWh), issue de la SONABEL et de producteurs indépendants. La production privée connaît une progression notable, passant de 100 413 MWh en 2023 à 227 370 MWh en 2024, soit +126,43 %.Dans le mix énergétique national, l’énergie thermique arrive en tête avec 36 % de la production, suivie du solaire (11,5 %) et de l’hydroélectrique (3,5 %).

Sur le plan des infrastructures de production, 2024 a vu l’installation de dispositifs solaires d’une puissance totale de 161 MWc. Pour le transport, deux lignes majeures ont été réalisées : Pâ-Diébougou (225 kV) et Zano-Ouaga-Bomboré (132 kV). En matière de distribution, l’année a enregistré la construction de 5 811 postes Haute tension A (HTA), 16 452 km de lignes Basse tension A (BTA) et 8 486 km de lignes HTA. Concernant la régulation, l’ARSE a renforcé les outils tarifaires, mis en place de nouveaux méca-nismes de contrôle, élaboré des contrats types et multiplié les concertations avec les acteurs du secteur. Le taux de réalisation physique des activités s’établit à 84 %, pour un taux d’exécution financière de 87 %.

Toutefois, 2024 a été marquée par des incidents sur les interconnexions électriques, entraînant des perturbations. Malgré ces difficultés, Dr Jean-Baptiste Ky a salué la résilience des acteurs et les efforts conjoints des autorités et opérateurs pour améliorer la disponibilité de l’électricité.

« En 2025, nous pensons que nous sommes en train de relever le défi pour que le secteur se porte mieux », a-t-il déclaré.

Structure rattachée à la Primature, l’ARSE remet chaque année son rapport au Premier ministre, conformément à l’article 29 du décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l’institution.

DCRP/Primature