Semaine régionale du vivre-ensemble du Centre: des communications pour éclairer les lanternes des citoyens

Le gouvernorat de la région du Centre a organisé, le mardi 27 mai 2025, à Ouagadougou, une conférence publique sur le vivre-ensemble. L’activité s’inscrit dans le cadre de la Semaine régionale du vivre-ensemble.

Pour pallier les cas d’incivisme, de criminalité et de violence, le gouvernorat de la région du Centre tient une série d’activités du 26 juin au 1er juin 2025, à Ouagadougou, à travers la Semaine régionale du vivre-ensemble qui se tient sur le thème : « Civisme et dialogue communautaire : fondement d’une cohésion sociale durable dans la région du Centre ». Dans le cadre de cette activité, une conférence publique a été organisée, le mardi 27 mai 2025 dans la capitale burkinabè.

L’événement a permis de présenter plusieurs communications. Il s’agit de celles sur le « Civisme et dialogue communautaire : fondement d’une cohésion sociale durable dans la région du Centre », « les bonnes pratiques en matière de circulation routière » et « les initiatives présidentielles ».

Pour le gouverneur de la région du Centre, Abdoulaye Bassinga, l’organisation de la Semaine régionale du vivre-ensemble est une initiative voulue pour instaurer une période de réflexions et d’activités favorisant le brassage des populations. « Cette dynamique s’inscrit dans le cadre de la recherche de la cohésion sociale d’antan afin de contribuer à la consolidation des efforts quotidiennement consentis par notre gouvernement », a-t-il poursuivi. Par ailleurs, il a appelé les populations de la région à s’engager pour la paix, la cohésion sociale et le civisme. Le représentant du parrain de la cérémonie, El hadji Rasmané Convolbo, a indiqué qu’en acceptant de parrainer cette conférence, il a voulu marquer son engagement personnel en faveur d’une société plus juste, solidaire et harmonieuse.

Relever défis de la cohésion sociale

Ainsi, M. Convolbo a invité l’assistance à être des acteurs de changement, promouvoir dans les quartiers, familles, cercles d’amis, les valeurs défendues dans la présente rencontre. Il a également laissé entendre que les objectifs poursuivis par cette conférence et le contenu de la semaine régionale lui ont plu. Pour le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, qui a présidé la cérémonie d’ouverture, cette activité témoigne de l’expression d’un engagement constant et la manifestation d’une volonté collective de relever ensemble les importants défis de la cohésion sociale et du vivre-ensemble.

Pour ce faire, Il a salué l’initiative prise par la région du Centre d’organiser cet évènement important témoignant ainsi de la volonté commune de promouvoir la cohésion sociale, la paix et la sécurité, au regard de la crise multidimensionnelle que traverse le Burkina Faso. « Cette situation de fragilité a été exacerbée par des attaques terroristes et la montée de l’extrémisme violent ces dernières années dues à certaines facteurs tels que l’intolérance, la haine, la division et la défiance de l’autorité de l’Etat », a-t-il confié.

En plus, il a indiqué que dans ce contexte, la construction de la paix et la nécessité de promouvoir le vivre-ensemble s’inscrit dans cette dynamique comme réponse à ces défis. Pour le ministre Zerbo, cette initiative de la Semaine participe à la mise en œuvre du pilier 4 du Plan d’actions pour la stabilisation et le développement qui est d’œuvrer à la conciliation nationale et la cohésion sociale. A cette cérémonie d’ouverture de la conférence, un chèque d’un montant de 10 millions de FCFA mobilisés par le patronat de la région du Centre a été remis à la ministre de l’Action humanitaire, au profit du fonds de soutien patriotique.

Evariste YODA