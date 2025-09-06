Semaines Régionales de la Culture: Le Ministre en charge de la Culture donne le coup d’envoi des compétitions régionales à Kaya

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, a officiellement lancé les Semaines Régionales de la Culture (SRC 2025) ce samedi 6 septembre 2025 à Kaya, dans la région du Koulsé.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence du Ministre de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Professionnelle et Technique, Dr Boubakar SAVADOGO, parrain de la région, ainsi que de nombreuses autorités administratives, coutumières, religieuses, militaires et paramilitaires.

Dans son allocution, le Ministre Gilbert OUEDRAOGO a invité l’ensemble des acteurs culturels, les autorités locales et les populations des différentes régions du pays ainsi que de la diaspora à s’approprier pleinement les SRC. Il a encouragé chacun à faire de ces régionales un événement populaire et authentique, reflétant la richesse et la diversité du patrimoine culturel national.

Il a par ailleurs exprimé sa gratitude à son homologue de l’enseignement secondaire pour sa disponibilité constante, son appui multiforme et son engagement soutenu aux côtés des acteurs du secteur culturel.

La Directrice Générale de la SNC, Christiane SANON/COULIBALY, a rappelé que les SRC constituent une étape clé de la préparation à la SNC BOBO 2026. Chaque région du Burkina Faso organise ces compétitions pour sélectionner ses meilleurs représentants dans diverses disciplines artistiques et culturelles. Elle a exhorté les membres du jury à faire preuve de rigueur et d’impartialité, afin que les artistes sélectionnés représentent dignement la région lors de la phase finale de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) en 2026, grâce à leurs talents et à leur créativité.

Ce sont 48 troupes en arts du spectacle, 26 compétiteurs en sports traditionnels et 16 mets en lice dans la catégorie de l’art culinaire qui sont en quête de leur ticket de qualification pour la phase finale, prévue du 25 avril au 2 mai 2026 à Bobo-Dioulasso.