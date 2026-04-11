SNC 2026 : le point des préparatifs au cœur de la 7ᵉ rencontre du Comité national d’organisation

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, a présidé, dans l’après-midi du vendredi 10 avril 2026 à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso, la 7ᵉ rencontre du Comité national d’organisation (CNO) de la Semaine nationale de la culture (SNC).

Cette session de travail visait à faire le point de l’état d’avancement des préparatifs en prélude à la 22ᵉ édition de la SNC.À l’entame des échanges, le ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a salué l’engagement et la mobilisation de l’ensemble des membres du comité, tout en félicitant le président du CNO et les différentes commissions pour le travail déjà accompli.

Il a également exprimé sa satisfaction quant au suivi rigoureux des activités, tout en réaffirmant la volonté du département de rester au plus près du terrain pour accompagner efficacement l’organisation.

Prenant la parole, le président du Comité national d’organisation, Bètamou Fidèle Aymar TAMINI, a présenté les acquis enregistrés à ce stade des préparatifs.

Il ressort notamment que :les programmes des compétitions et des activités connexes sont élaborés ;les scénarios des cérémonies d’ouverture et de clôture sont finalisés ;les dispositifs logistiques (transport, hébergement, restauration) sont en place ;le plan de communication est en cours d’exécution ;les infrastructures et espaces d’accueil sont en phase d’aménagement ;le dispositif sécuritaire est opérationnel ;les délégations participantes sont en cours de confirmation.

Au terme de la rencontre, le ministre de la culture a donné des orientations fortes pour accélérer les préparatifs et garantir le succès et la réussite de cette 22ᵉ édition de la Semaine Nationale de la culture (SNC) qui demeure un événement culturel majeur de notre pays à quinze jours (15) de la cérémonie d’ouverture.