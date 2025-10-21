Société Faso Yaar: le tout premier DG du « marché du peuple » installé

Le tout premier Directeur général (DG) de la société Faso Yaar, le commandant Moussa Bako, a été installé dans ses fonctions, hier mardi 21 octobre 2025, à Ouagadougou. Aux commandes de cette société qui vient de renaitre de ses cendres, l’officier militaire s’est engagé à en faire un véritable levier de développement.

Nommé Directeur général (DG) de la société Faso Yaar en Conseil des ministres du 9 octobre 2025, le commandant Moussa Bako a été installé dans ses fonctions, hier mardi 21 octobre 2025, à Ouagadougou, par le Secrétaire général (SG) du ministère en charge du commerce, Alassane Ouédraogo. Celui qui préside aux destinées de la société était jusqu’à sa nomination, le chef de la division budget et finances de la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie (BVDP).

Aux commandes désormais de cette société d’Etat, l’officier militaire Bako devra, très vite, rendre opérationnel cet outil dans les grandes villes et mettre en place les organes de gestion le conseil d’administration notamment. Le tout premier DG de Faso Yaar, sous la Révolution progressiste et populaire (RPP), s’est dit conscient des enjeux de la réintroduction « d’une vieille tradition du marché », déjà expérimentée sous la Révolution d’août 1983 du capitaine Thomas Sankara.

« Nous savons que le marché national connaît des défaillances récurrentes en raison de la flambée des prix des produits de grande consommation et des ruptures d’approvisionnement », a-t-il relevé, avant de préciser que c’est donc pour faire face à cette problématique que le gouvernement a décidé de réintroduire la société d’approvisionnement et de distribution de produits stratégiques de grande consommation Faso Yaar. Pour le commandant Bako, ce retour « aux marchés du peuple » répond à un impératif clair : protéger le pouvoir d’achat des Burkinabè, lutter contre l’inflation et garantir l’accès aux produits de première nécessité afin de permettre à chaque Burkinabè de profiter des fruits de la croissance », a-t-il déclaré.

C’est donc, pour lui, une mission à la fois noble et délicate qui nécessite que ses collaborateurs et lui travaillent sans relâche, avec rigueur et discipline. « Pour ma part, je m’engage avec la bénédiction de Dieu et le soutien de tous à relever ce défi et à faire de Faso yaar, un véritable levier de développement pour le bonheur des populations », a-t-il promis. Pour terminer, le commandant Bako a traduit sa gratitude au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour la confiance placée en lui. Il a remercié également le patron du département en charge du commerce pour ses conseils avisés.

Joanny SOW