Sommet One Health à Lyon : l’Afrique plaide pour une action collective renforcée

À quelques jours du Sommet One Health prévu le 7 avril 2026 à Lyon, plus de 200 acteurs africains se sont réunis en webinaire le 3 avril, à l’initiative de Galien Africa. Objectif : harmoniser les positions du continent et formuler des recommandations fortes pour une mise en œuvre efficace de l’approche One Health.

Experts de la santé humaine, animale et environnementale, représentants d’institutions publiques, chercheurs, membres de la société civile, médias et jeunes leaders ont pris part à cette rencontre stratégique. Tous ont souligné une réalité désormais incontestable : les crises sanitaires, climatiques, environnementales et alimentaires sont étroitement liées et nécessitent des réponses intégrées.

Les participants ont insisté sur le rôle central que doit jouer l’Afrique dans la construction d’un modèle mondial de santé durable, équitable et résilient. Fort de ses expériences, de ses innovations locales et de ses dynamiques communautaires, le continent entend peser davantage dans les décisions globales.

S’inscrivant dans la continuité de la Déclaration de Lyon de novembre 2025 et du Forum One Sustainable Health for All, les participants ont adopté une nouvelle déclaration appelant à une transition vers une action collective renforcée. Ils ont notamment rappelé que la sécurité sanitaire mondiale repose sur des approches multisectorielles, dans un contexte marqué par les effets aggravants du changement climatique, la dégradation des ressources naturelles et la perte de biodiversité.

La question de la souveraineté sanitaire a été placée au cœur des priorités africaines. Les participants ont plaidé pour un renforcement de la production locale, notamment dans les domaines pharmaceutique et vaccinal, ainsi que pour une meilleure valorisation des innovations africaines adaptées aux réalités du terrain.

Parmi les recommandations clés figurent l’institutionnalisation durable de l’approche One Health, la mise en place de systèmes d’alerte précoce intégrés, l’investissement dans les données et les technologies géospatiales, ainsi que le renforcement du capital humain. Les intervenants ont également insisté sur la nécessité d’une meilleure coordination entre les acteurs et d’une implication accrue des communautés locales, en particulier des jeunes et des femmes.

Le rôle stratégique de la société civile et des médias a été fortement souligné, notamment en matière de sensibilisation et de diffusion des connaissances scientifiques. Par ailleurs, les participants ont appelé à un leadership africain plus affirmé dans la gouvernance sanitaire mondiale, à travers une coopération continentale renforcée.

Au terme des échanges, un appel à l’action a été lancé pour transformer ces engagements en mesures concrètes, financées et mesurables. L’approche One Health est ainsi présentée comme un levier essentiel pour renforcer la souveraineté sanitaire, promouvoir le développement durable, améliorer la résilience climatique et garantir une meilleure équité en santé.

En adoptant cette déclaration, les participants réaffirment leur engagement en faveur d’un avenir plus sûr et plus durable, tout en annonçant leur volonté de contribuer activement aux travaux du Sommet One Health de Lyon 2026.

Source : Déclaration