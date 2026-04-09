Souveraineté alimentaire : la FAO salue les performances du Burkina

Le ministre des Affaire étrangères a reçu en audience ce mercredi 8 avril, le représentant de l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Ernest-Moïse Mushekuru.

Cinq mois après son arrivée au Burkina Faso et après avoir effectué des visites dans plusieurs régions du pays, celui-ci est venu témoigner des résultats satisfaisants qu’il a observés sur le terrain en matière d’atteinte de sécurité alimentaire. « Le Burkina Faso est un champion dans le processus d’atteinte de la souveraineté alimentaire au regard des grandes performances enregistrées lors de la dernière campagne céréalière, ainsi que les grands investissements agricoles constatés sur le terrain », a confié le représentant du PAM au cours de l’audience.

Tout en saluant la parfaite collaboration avec le gouvernement burkinabè, notamment le ministère en charge de l’agriculture et de l’élevage, il a indiqué que son institution reste disponible à apporter son appui technique au pays, dans cette lancée qui laisse présager l’atteinte de sa souveraineté à l’horizon 2030. Cette audience a également été le lieu pour M. Mushekuru, de partager avec le ministre des Affaires étrangères, quelques informations relatives à la prochaine conférence de la FAO qui se tiendra à Nouakchott en Mauritanie, tout en encourageant le Burkina Faso à saisir ce cadre pour partager son expérience et renouveler son engagement pour la souveraineté alimentaire. Karamoko Jean Marie Traoré s’est réjoui de savoir que le Représentant de la FAO est allé au contact du terrain dès son entrée en fonction au Burkina Faso.

Il l’a encouragé à poursuivre dans cette démarche qui permet de se faire une bonne et juste opinion de la situation, surtout dans ce contexte où le Burkina Faso est victime d’une médiatisation hostile à l’international. Dans la perspective du renforcement de la collaboration entre la FAO et le gouvernement, le directeur général de l’institution effectuera une visite au Burkina Faso.

DCRP/MAE