Transport urbain : SOTRACO bientôt à Kaya

La Société de transport en commun de Ouagadougou (SOTRACO) a tenu, le jeudi 13 novembre 2025 à Kaya, un atelier d’échanges avec les acteurs de la mobilité pour examiner, amender et valider la configuration du nouveau réseau de ses bus dans la ville de Kaya et environnant.

La ville de Kaya, capitale régionale des Koulsé sera bientôt desservie par des bus de la Société de transport en commun de Ouagadougou (SOTRACO). En effet, les acteurs de la mobilité et les premiers responsables de ladite société ont tenu, le jeudi 13 novembre 2025 à Kaya, un atelier en vue d’examiner, d’amender et de valider la configuration du nouveau réseau de bus dans la ville et environnant de Kaya. Pour le Directeur général (DG) de la SOTRACO, Drissa Sawadogo, le développement urbain de la ville de Kaya se manifeste par une augmentation continue de sa population et de son espace urbain. C’est pourquoi, a-t-il poursuivi, la mise en place d’un réseau de bus SOTRACO dans la capitale régionale des Koulsé représente une étape importante dans la réussite du transport en commun urbain, notamment du déplacement.

A entendre DG Sawadogo, le secteur de transport constitue un précieux outil de croissance économique et de cohésion sociale. « La croissance démographique et l’urbanisation galopante de nos villes constituent des défis nouveaux à relever avec des besoins de déplacement toujours plus importants et complexes. Dans ce contexte, le transport en commun urbain constitue un élément essentiel pour la population, non seulement, en termes de mobilité, mais aussi en matière de sécurité routière, de protection de l’environnement et de justice sociale », a fait savoir Drissa Sawadogo. Il a ajouté que l’importance d’un réseau de transport efficace et accessible est un levier essentiel pour améliorer la qualité de vie des concitoyens, favoriser le développement économique et renforcer la cohésion sociale. Pour lui, cette extension du réseau de bus SOTRACO dans les régions du Burkina a été rendue possible grâce à la récapitulation de la SOTRACO portant son capital de 800 millions de francs à 5 milliards de francs CFA par l’Etat depuis le 7 janvier 2025 permettant ainsi l’acquisition de 500 bus.

Renforcer la sécurité routière

« Cette opération stratégique a permis de transformer la société en entreprise d’économie mixte avec une participation majoritaire de l’Etat à hauteur de 89,73% avec un processus en cours de rendre la société 100% publique », s’est réjoui le DG de la SOTRACO. Ainsi, selon lui, ces bus permettront d’améliorer durablement la mobilité des élèves, étudiants et de la population en général. « Cette acquisition vise à désengorger le trafic, alléger les coûts de déplacement pour les ménages.Le président de la section Sandbondtenga de la Ligue des consommateurs du Burkina, François Baloum a manifesté sa satisfaction quant à l’arrivée de bus de la SOTRACO dans la ville de Kaya. « Le transport en commun à Kaya est plus que nécessaire, parce que cela permettra aux populations de circuler librement à moindre coût et en toute sécurité », a-t-il souligné. C’est pourquoi, M. Baloum a souhaité que les principales lignes des voies bitumées de la ville puissent être desservies avec des projections da rallier les chefs-lieux des communes de Pissila (25 km), Korsimoro (30 km), Mané (25 km), Barsalogho (45 km), Pibaoré (25 km) une fois ces axes bitumés.

Pour le Secrétaire général de la région (SGR) des Koulsé, Bernadette Adenyo/Sermé, cette initiative s’intègre dans la vision du Chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, dans le cadre de son programme présidentiel pour une éducation de qualité. Pour elle, l’opérationnalisation du réseau de bus SOTRACO dans la ville de Kaya permettra d’améliorer les conditions de vie des populations à travers une meilleure mobilité, de garantir l’accès à l’éducation de qualité des enfants et de renforcer la dynamique de développement de sa région. C’est pourquoi, la SGR Adenyo a invité les acteurs de la mobilité à une participation inclusive pour un meilleur maillage du réseau de bus SOTRACO dans la ville de Kaya et environnant.

