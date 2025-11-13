Industries agroalimentaires: le Premier ministre reçoit une délégation de la faitière

‎Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience, ce jeudi 13 novembre 2025 à Ouagadougou, une délégation de la Fédération nationale des industries de l’agroalimentaire et de transformation du Burkina Faso (FIAB), conduite par sa secrétaire générale, Madame Maïga Amamatou.

‎Les échanges ont porté sur la 13ᵉ édition des Journées agroalimentaires (JAAL) ainsi que sur les perspectives de développement du secteur de la transformation agroalimentaire dans notre pays.

‎

‎Au cours de l’entretien, la délégation a exprimé sa reconnaissance au Gouvernement et particulièrement au Premier ministre pour son soutien constant au secteur, illustré par le patronage qu’il a bien voulu accorder à la prochaine édition des JAAL.

‎La faîtière a également salué la vision éclairée du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui a replacé le développement endogène et la valorisation des productions nationales au cœur de l’action publique.

‎

‎Placée sous le thème : « Transformation agroalimentaire et souveraineté alimentaire au Burkina Faso : enjeux, défis et perspectives », la 13ᵉ édition des JAAL se tiendra du 28 novembre au 5 décembre 2025, dans le pavillon Soleil Levant du SIAO à Ouagadougou.

‎Véritable vitrine du savoir-faire national, cet événement constituera un espace d’échanges, de réflexion et d’exposition du potentiel des acteurs de la transformation agroalimentaire issus des différentes régions du pays.

‎L’édition 2025 se déroulera sous le signe du « Consommons local ».

‎

‎« Ce sera une opportunité pour nous de montrer le potentiel dont disposent les acteurs de la transformation agroalimentaire au Burkina Faso, à travers l’exposition des produits des différentes régions du pays », a déclaré le secrétaire exécutif de la FIAB, Modeste Ouédraogo.

‎

‎Le Premier ministre a félicité la FIAB pour son engagement constant et l’a exhortée à renforcer la professionnalisation du secteur, condition essentielle à la compétitivité des entreprises locales.

‎Il a encouragé les transformateurs à investir dans la production des matières premières locales et à faire confiance aux inventions et innovations nationales, gages d’équipements accessibles et d’un progrès technologique fondé sur le génie burkinabè.

‎

‎« Nous sommes engagés à changer les choses », a affirmé le Chef du Gouvernement, réaffirmant la détermination de l’Exécutif à protéger le marché national, à sécuriser la matière première et à promouvoir la consommation locale des produits dans le cadre de la stratégie nationale de transformation économique.

‎

‎Créée en novembre 1991, la FIAB s’impose aujourd’hui comme un acteur clé du développement industriel et agroalimentaire du Burkina Faso. Forte de plus de trois décennies d’expérience, elle œuvre à la structuration des filières, à la promotion de l’innovation et au renforcement du leadership des entreprises nationales.

‎Par son action, elle contribue activement à faire de l’agroalimentaire un pilier de la souveraineté et de la prospérité du Burkina Faso.

‎

‎𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞