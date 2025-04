Union nationale des sociétés coopératives de producteurs de coton: le mérite des meilleurs producteurs salué

L’Union nationale des sociétés coopératives de producteurs de coton du Burkina (UNPCB) a tenu la première édition de la « Cérémonie de l’excellence dans la production du coton au Burkina Faso », vendredi 18 avril 2025, à Bobo-Dioulasso. C’est le mérite de plusieurs producteurs modèles de cotons, de partenaires ainsi que des collaborateurs de l’union qui a été reconnu.

Les acteurs du coton burkinabè disposent d’un cadre pour plus de promotion.

La trouvaille dénommée « Cérémonie d’excellence dans la production du coton au Burkina Faso », est l’œuvre de l’Union nationale des sociétés coopératives de producteurs de coton du Burkina (UNPCB). La première édition a lieu, vendredi 18 avril 2025 à Bobo-Dioulasso, sous la présidence du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Poda.

« Nous célébrons une filière stratégique pour notre économie et magnifions des femmes et des hommes qui travaillent chaque jour pour faire du coton burkinabè une référence mondiale », a-t-il affirmé. Il a, par ailleurs, reconnu que le coton est un moteur

de développement, une source de revenu pour des millions de Burkinabè et un des piliers de l’économie nationale.

La filière, a cependant souligné le chef du département en charge du commerce, a enregistré des contre-performances ces dernières années dues à des facteurs multiples tels que l’insécurité, les effets du changement climatique et la flambée du coût des intrants agricoles. Mais qu’à cela ne tienne, le gouvernement, foi de Serge Poda, s’est résolument engagé à soutenir la filière.

Une subvention de 5 milliards F CFA

Ceci, à travers entre autres, la facilitation de l’accès des producteurs aux intrants agricoles, la relecture des textes pour sécuriser l’approvisionnement en engrais, la création de la Société burkinabè d’intrants et de matériels agropastoraux (SOBIMAP) pour faciliter l’accès aux engrais à coûts réduits, la promotion de l’assurance agricole et

la transformation locale du coton.

A l’orée de la campagne cotonnière, 2025/2026 et malgré les contraintes budgétaires, a confié M. Poda, le gouvernement a encore consenti une subvention de 5 milliards F CFA au secteur du coton. Ceci, afin de permettre à l’Association interprofessionnelle du coton du Burkina (AICB) de fixer les prix de cession à crédit des intrants agricoles essentiels. Ainsi le sac de 50 kg d’engrais NPKSB et d’urée coutera 17 500 F CFA cette campagne, contre 18 500 F CFA la campagne 2024-2025. La dose d’insecticide sera fixée à 5 200

F CFA cette campagne contre 6 000 F CFA la campagne 2024-2025.

Le ministre du Commerce a, en outre, engagé les producteurs à l’atteinte de l’objectif de production de 550 000 tonnes de coton graine pour la campagne cotonnière 2025/2026. Aussi, a-t-il annoncé, que le gouvernement a décidé de retenir sur le prix de chaque kg de graine de coton vendu, un pourcentage pour l’UNPCB pour lui permettre de disposer de ressources pérennes. Pour le président de l’UNPCP, Nikiébo N’Kambi, la cérémonie est un cadre pour les acteurs du coton pour se célébrer, se féliciter et se remobiliser afin de relever les défis de la relance véritable de la production cotonnière.

Elle est également, à l’en croire, une interpellation aux partenaires de l’UNPCB pour qu’ils renforcent leur accompagnement et message à l’attention des autorités politiques et administratives qui ont toujours porté le développement rural. Les meilleurs producteurs ont été primés, des acteurs ont été décorés en guise de reconnaissance et des partenaires ont été remerciés avec des attestations de reconnaissance pour certains et des trophées pour d’autres. Zohié Koté, producteur de Safané dans la province du Mouhoun, est le cotonculteur champion de cette première édition.

Il a emblavé 72 ha pour une production de 107,2 tonnes et est le meilleur dans la catégorie du coton conventionnel. Il repart avec du matériel et des intrants agricoles d’une valeur de 20 675 000 F CFA et une décoration. Les meilleures productrices dans les catégories de coton conventionnel et du coton biologique ont été aussi primées. La meilleure coopérative et la meilleure union de producteurs ont été également distinguées. Au total 20 personnes physiques et morales ont été décorées dans l’Ordre du mérite du développement rural avec agrafe agriculture, lors de la cérémonie. Il s’agit de 5 officiers et de 15 chevaliers.

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com