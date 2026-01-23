Vive les maçons de la nation !

Nous sommes au pied de la Tour de Babel

Les fondations du mastodonte chancellent

L’ouvrage vacille, tangue de gauche à droite

Parmi les bâtisseurs, des mains maladroites

La main de l’inimitié porte les gants de la fraternité

Celle qui construit est la même qui détruit la cité

Parfois l’agneau qui broute est un vilain félin qui simule

Rien ne sert de crier au loup qui en nous est et se dissimule

La parole nacrée ne professe plus la vérité, elle n’est plus sacrée

Seuls les actes ont valeur de pacte pour l’idéal tant détesté

Celui de ne jamais se retourner contre les siens juste pour soi

Celui de ne jamais trahir la cause qui transcende l’égo aux abois

Ceux qui construisent n’apportent pas des briques à l’édifice

Ils apportent leurs cœurs en guise de pierre pour le sacrifice

Ceux qui se tuent à mains nues au pied du mur du défi sont fiers

Ils resteront dans l’histoire des hommes qui croisent les fers des cerbères

Parce que la grandeur n’est plus dans la taille du boucan de Babel

Parce que les coups reçus ne valent pas le coût du sublime rêve sacrificiel

Parce que la foi des maçons de la nation est aveugle mais juste et sincère

Parce que la voie des entêtés est l’ultime chemin de croix qui libère de l’enfer.

Clément ZONGO

clmentzongo@yahoo.fr