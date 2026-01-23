La réalisatrice et productrice burkinabè Kady Traoré a annoncé, jeudi 22 janvier 2025, à Ouagadougou, le lancement officiel de sa nouvelle série télévisée intitulée « Femmes au foyer » prévu le 6 février prochain.

La réalisatrice et productrice, Kady Traoré a levé le voile sur sa nouvelle production audiovisuelle intitulée « Femmes au foyer », lors d’une conférence de presse, jeudi 22 janvier 2026 à Ouagadougou. Cette série télévisée, composée de 25 épisodes de 26 minutes chacun, se veut un miroir des réalités sociales vécues par l’autre moitié du ciel. Selon la productrice, « Femmes au foyer » est une œuvre cinématographique profondément enracinée dans le vécu quotidien. Elle met en scène des femmes qui aspirent à faire carrière dans l’entrepreneuriat ou à s’épanouir professionnellement, mais qui se heurtent souvent aux pesanteurs sociales, culturelles et familiales.

Le lancement est prévu le 6 février 2026 dans la salle Sembène Ousmane de l’hôtel Azalai à Ouagadougou en direct sur les antennes de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB). Pourquoi le choix de la RTB ? A cette interrogation des journalistes, la réalisatrice a répondu que c’est un rêve qui devient réalité. « Mon souhait était que cette série commence à la RTB, une chaîne de chez nous, avec nos réalités racontées par nous-mêmes », a-t-elle confié.

Quant aux responsables de la télévision nationale, l’adhésion à ce projet est totale. Le directeur commercial et marketing de la RTB, Ahandi Jonathan Ouoba, a qualifié « Femmes au foyer » d’une série originale au contenu authentique, reflétant les réalités socioculturelles du Burkina et du continent. Il a expliqué que l’acquisition de cette production s’inscrit dans la dynamique d’amélioration continue et d’enrichissement des contenus audiovisuels de la télévision nationale, conformément à la vision des premières autorités. M. Ouoba a ajouté qu’après la soirée de lancement, la RTB prévoit la diffusion de la série à partir du mois de mars, avec l’ambition de programmer aux heures de plus forte audience, afin de permettre au plus grand nombre de téléspectateurs burkinabè de suivre cette production nationale.

Oumarou RABO

Fatimata ZOUNGRANA(Stagiaire)