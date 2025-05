Xi Jinping appelle à une industrie manufacturière plus forte pour faire avancer la modernisation chinoise

Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, a appelé à redoubler d’efforts pour renforcer l’industrie manufacturière, afin de faire avancer la modernisation chinoise.

M. Xi a fait ces remarques lors de sa tournée d’inspection, lundi après-midi, dans une entreprise de fabrication de roulements située à Luoyang, ville de la province chinoise du Henan (centre).

M. Xi a visité l’usine de fabrication intelligente de l’entreprise pour s’informer sur les performances et les applications de divers types de roulements. Il a inspecté les lignes de production intelligentes et a eu une conversation amicale avec des employés.

« La Chine a toujours suivi la voie du développement de l’économie réelle. Depuis l’époque où elle dépendait des importations d’allumettes, de savon et de fer, jusqu’à aujourd’hui, où elle est devenue le plus grand pays manufacturier du monde doté des catégories industrielles les plus complètes, nous avons pris le bon chemin », a noté M. Xi.

La Chine doit continuer à renforcer le secteur manufacturier, adhérer aux principes d’autonomie et de progrès et maîtriser les technologies de base dans les domaines clés, a déclaré M. Xi.

Il a également exhorté à des efforts pour accroître la collaboration entre les industries, les universités et les instituts de recherche et cultiver un grand nombre de talents de haut niveau.

Le producteur, Luoyang Bearing Group Co., Ltd., est une entreprise manufacturière traditionnelle qui a beaucoup investi dans la recherche scientifique et technologique, et a réalisé des progrès significatifs en matière de modernisation industrielle ces dernières années. Ses roulements principaux pour éolienne détiennent aujourd’hui plus de 40% des parts du marché national.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source: CGTN Français