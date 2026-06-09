𝐌𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐚𝐮𝐱 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐫𝐟𝐚𝐜𝐞 : 𝐥𝐞 𝐂𝐚𝐦𝐚𝐫𝐚𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞 𝐝’𝐄́𝐭𝐚𝐭 𝐈𝐬𝐦𝐚𝐞̈𝐥 𝐒𝐎𝐌𝐁𝐈𝐄́ 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐞 𝐊𝐨𝐤𝐨𝐥𝐨𝐠𝐡𝐨 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐭 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐫𝐞𝐧𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐚𝐢𝐧𝐞𝐭𝐞́ 𝐚𝐥𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐁𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐨

Le Ministère de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques poursuit la mise en œuvre de son ambitieux programme de mobilisation et de valorisation des ressources en eau, conformément à la vision du Camarade Président du Faso, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, qui fait de la souveraineté alimentaire une priorité nationale.

Dans cette dynamique, l’Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles (ONBAH) a conduit les travaux de reconstruction du barrage de Kokologho, situé dans le Boulkiemdé, région du Nando. Fidèle à son principe de suivi rapproché des chantiers stratégiques, le Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques, le Camarade Commandant Ismaël SOMBIÉ, s’est rendu sur le site ce mardi 9 juin 2026 afin de constater de visu l’état des travaux réalisés.

Au cours de cette visite, le Camarade Ministre d’État a pu apprécier la qualité des travaux réalisés sur cet ouvrage qui était fortement dégradé depuis plus d’une quinzaine d’années. Sa reconstruction marque une étape importante dans le renforcement des capacités de stockage des eaux de surface et dans la sécurisation des activités agricoles de la zone.

Au-delà de la restauration de l’ouvrage, cette infrastructure ouvre de nouvelles perspectives pour le développement agricole local. Grâce à l’existence d’un périmètre aménageable d’environ vingt-cinq hectares, le barrage de Kokologho offre désormais l’opportunité de promouvoir une production agricole continue tout au long de l’année, de diversifier les spéculations, d’accroître les rendements et de renforcer durablement les revenus des producteurs.

Convaincu du potentiel de cet ouvrage pour transformer durablement les conditions de production des populations, le Ministre d’État Ismaël SOMBIÉ a instruit séance tenante ses services techniques d’engager les diligences nécessaires en vue de l’aménagement du périmètre hydroagricole, afin que les producteurs puissent tirer pleinement profit de cette infrastructure stratégique.

Cette disponibilité accrue de l’eau constitue un levier majeur pour l’intensification de l’agriculture irriguée et la réduction de la dépendance aux aléas climatiques, contribuant ainsi à l’atteinte de l’objectif de souveraineté alimentaire porté par les plus hautes autorités du pays.