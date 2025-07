Ce jeudi 3 juillet 2025, le Président de la Transition, chef de l’Etat et Président de la Confédération des Etats du Sahel (AES), Son Excellence le général d’armée, Assimi Goïta, a accordé une audience aux ambassadeurs des premiers Jeux de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), au palais de Koulouba.

Cette rencontre s’est tenue en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé

de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, M. Abdoul Kassim Ibrahim Fomba. Elle traduit, une fois de plus, l’engagement sans faille des plus hautes autorités de la Transition en faveur de la jeunesse sahélienne, de l’intégration régionale par le sport et de la valorisation de l’excellence.

Les ambassadeurs des Jeux, figures emblématiques du sport africain, sont au nombre de trois. Tout d’abord, Daba Modibo Keïta du Mali, double champion du monde de taekwondo en 2007 et 2009. Ensuite, M. Cheick Ahmed Al-Hassan Sanou, plus connu sous le nom

d’Iron Biby, du Burkina Faso, six fois champion du monde de Log Lift Strongman et détenteur du record mondial avec une charge de 231 kg soulevée en 2024. Enfin, M.

Abdoulrazak Issoufou Alfaga du Niger, médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Rio 2016 et sacré champion du monde de taekwondo en 2017 dans la catégorie des plus de 87 kg.

A la sortie de l’audience, M. Daba Modibo Keïta a exprimé toute sa reconnaissance

pour cette marque d’attention présidentielle. « Le Président, Son Excellence le général d’armée, nous a fait l’immense honneur de nous recevoir aujourd’hui.

C’est pour moi un moment de grande fierté. En tant que jeunes, nous sommes

engagés à ses côtés dans ce combat pour l’éveil et le rayonnement de notre génération ». Evoquant les propos inspirants du chef de l’Etat : « Si j’échoue, c’est toute la jeunesse qui aura échoué », le champion du monde de taekwondo a rappelé l’importance de l’implication active des jeunes dans la construction d’un avenir prometteur, fondé sur les valeurs d’excellence, de respect, d’humilité et de pardon. Il a appelé la jeunesse sahélienne à prendre conscience de son rôle stratégique, en soulignant que « la véritable richesse d’un

pays réside dans sa ressource humaine bien préparée ».

A son tour, M. Cheick Ahmed Al-Hassan Sanou, dit Iron Biby, a salué une initiative novatrice et porteuse d’espoir : « Les Jeux de l’AES sont une grande innovation. Ils permettent de renforcer l’intégration, la fraternité entre nos peuples. En tant qu’ambassadeur, mon devoir est de toujours répondre présent pour la jeunesse. Les modèles sont essentiels pour inspirer et guider. Ma présence est un message : un message de solidarité, de motivation et d’unité ».

Les ambassadeurs ont réaffirmé leur disponibilité à soutenir activement la vision de l’AES, à travers des actions concrètes et un engagement constant en faveur des jeunes, au-delà même des terrains sportifs. Pour rappel, les premiers Jeux de l’AES se sont tenus dans notre pays du 21 au 28 juin 2025, rassemblant plus de cinq cent athlètes issus des pays membres de la Confédération des pays du Sahel (AES).

Ce rendez-vous historique a été salué comme un jalon majeur dans la construction d’une identité régionale fondée sur la solidarité, le dépassement de soi et la résilience collective.

Le flambeau est désormais transmis au Burkina Faso, pays hôte de la prochaine

édition prévue en 2026. Une perspective qui augure une continuité dynamique de cet élan

panafricain incarné par la jeunesse du Sahel.

Présidence de la République du Mali