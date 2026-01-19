Centre culturel des armées: le ministre des Arts et les créateurs de contenus découvrent les chefs-d’œuvre

Le ministre de la Communication, de la Culture des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo accompagné de ses proches collaborateurs et des créateurs de contenus, a visité, dans l’après-midi du samedi 17 janvier 2026, le centre culturel des armées. Ils ont été reçus par le colonel Evariste Somé, directeur central de la culture et des arts des armées et son équipe.

Quatre sites majeurs ont été visités par les hôtes du jour. Il s’agit du hall de commandement où sont placés les portraits de tous les anciens chefs d’Etat, des ministres chargés de la Défense et des chefs d’Etat-major général des armées. Sur ce site est contée l’histoire de notre pays à travers les différents chefs du commandement militaire.

Dans le deuxième site, sont exposées différentes images qui relatent l’histoire des forces armées nationales allant des outils traditionnels de défense aux armes modernes en passant par les différentes phases d’évolution des forces armées: communautés villageoises de défense, premières forces militaires recrutées par les colons, tirailleurs sénégalais, forces armées indigènes, forces armées des Etats de l’indépendance à nos jours.

Sur le troisième site, sont exposés les armes de guerre allant des armes traditionnelles aux armes industrielles modernes qui racontent le processus d’évolution de l’armement depuis les premiers royaumes à l’Etat burkinabè. Sont aussi exposées les différentes tenues militaires arborées par nos forces armées nationales.

Dans le dernier hall sont exposés des tableaux d’art peints par des artistes-plasticiens militaires et des blessés en opération reconvertis, à travers du matériel récupéré sur le

champ de bataille notamment les douilles et autres matériaux. Ces tableaux relatent un pan de l’histoire et de la bravoure des forces armées nationales. Au sortir de la visite, le ministre s’est dit très édifié par toute cette découverte au musée des forces armées nationales. Il a félicité les premiers responsables pour la qualité des œuvres et la charge historique des expositions et a promis une collaboration plus étroite entre son département et le centre culturel des armées.

Le colonel Evariste Somé, à quant à lui saisi l’occasion pour remercier le MCCAT et son équipe, ainsi que les créateurs de contenus pour la visibilité qu’ils donnent aux centre. Il a, par ailleurs, lancé un appel à tous les Burkinabè à venir massivement au centre culturel des armées (situé non loin du Lycée Marien N’Gouabi, sur la RN2) pour découvrir l’histoire inédite du Burkina Faso à travers le musée des forces armées nationales qui dispose d’une bibliothèque et où diverses activités s’y tiennent à savoir des projections cinématographiques, les concerts musicaux, … afin aussi de mieux tisser le lien armée-nation tant prôné par les plus hautes autorités.

Le ministre Pingdwendé a profité du cadre pour échanger avec les créateurs de contenus sur leur collaboration avec le ministère. Il les a remerciés pour tout l’accompagnement à la visibilité des actions gouvernementales en 2025 et a déroulé les activités majeures de 2026 tout en demandant un engagement plus accru pour faire rayonner l’image du Burkina Faso.

