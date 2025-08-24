17e Festival international de musique militaire: « SPASSKAYA TOWER » L’orchestre de la présidence du Faso prêt pour les festivités

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Gilbert Pindgwendé Ouédraogo, présent à Moscou dans le cadre du 17e Festival international de musique militaire « Spasskaya Tower », consacré au 80e anniversaire de la victoire dans la Grande guerre patriotique, a assisté à la Place rouge à une séance de répétition de l’orchestre de la présidence du Faso.

A la veille de la cérémonie d’ouverture du Festival international de musique militaire « Spasskaya Tower », le ministre Gilbert Pindgwendé Ouédraogo, accompagné de l’ambassadeur du Burkina Faso à Moscou, est allé à la Place rouge pour encourager l’orchestre de la présidence du Faso en répétition.

« A l’occasion de la 17e édition du Festival international de musique militaire organisée par la Fédération de Russie, notre pays le Burkina Faso a eu l’honneur d’être invité. Nous avons fait le choix de mettre au-devant l’orchestre de la présidence du Faso qui fait sa première sortie internationale. Le chef de l’Etat nous a fait confiance en nous instruisant de conduire la délégation burkinabè », explique le ministre Ouédraogo.

Le répertoire riche et varié qui s’inspire de nos traditions, de nos valeurs culturelles et qui intègre également des instruments modernes « fera la différence avec les autres

orchestres », soutient-il.

Dirigé par le commandant Aimé Césaire Ouédraogo, l’orchestre va, pour cette première participation, mettre en scène un carrousel accompagné de musiques et des pas de danses du terroir burkinabè.

« Le moral des musiciens est très bon. Ils ont été encore plus galvanisés par la visite du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, ainsi que de l’ambassadeur du Burkina Faso en Fédération de Russie. Nous sommes prêts, les musiciens ont la rage de porter très haut le flambeau et de faire flotter le drapeau du Burkina Faso », indique le commandant Aimé Césaire Ouédraogo.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso