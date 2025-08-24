Pisciculture en cages flottantes: une expérience concluante à Samendeni

L’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A) a procédé, le jeudi 21 août 2025, à la récolte des poissons des cages flottantes installées dans les eaux du barrage de Samendeni. La production piscicole est l’un des volets mis en œuvre dans le cadre de ce programme présidentiel.

L’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A) a installé des cages flottantes pour l’élevage de poissons dans les eaux du barrage de Samendeni, province du Houet. Le jeudi 21 août 2025, le programme présidentiel y a procédé à la récolte des poissons de ces cages flottantes après près de 6 mois d’élevage. C’est plus d’une tonne de poissons qui a été péché des cages flottantes ce jour. Pour cette première récolte, la moisson est bonne, selon le coordonnateur national de l’I’IP-P3A, Abdourasmane Konaté.

« C’est une réussite parce que nous avons de très belles prises », s’est-il réjoui. Pour une première expérience, le coordonnateur a rassuré que des dispositions sont en train d’être prises pour résoudre les difficultés rencontrées.

Pour la production de poissons dans le barrage de Samendeni, a précisé M. Konaté, l’initiative présidentielle a mis en place plus d’une centaine de cages flottantes qui seront mises à la disposition des sociétés coopératives. Chaque cage a une capacité de production de 2 à 5 tonnes de poissons.

En plus des cages flottantes, le programme a développé des cages mobiles qui peuvent être installées dans les champs ou à domicile au niveau de la région. Pour rendre ce secteur encore plus compétitif, l’IP-P3A, en collaboration avec la direction générale des ressources halieutiques est en train de développer des alevins plus productifs. Toujours dans cette dynamique, l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire, en partenariat avec d’autres structures, envisage de mettre en place un système de fabrication des aliments sur place pour avoir des aliments disponibles et ne pas avoir de rupture afin de permettre à la chaine de continuer.

Cette première expérience réjouit également Ousseni Sana, responsable piscicole de Neema agricole du Faso (NAFASO), avec qui l’Initiative est en partenariat.

« C’est satisfaisant, car on ne pensait pas obtenir des poissons de cette taille pour une première expérience. NAFASO a une ferme dans les villages. Nous produisons les alevins dans les fermes et nous les déportons au niveau du barrage pour empoissonner les cages. A partir de là, c’est le système de grossissement qui est mis en place. Il faut nourrir les alevins jusqu’à 6 mois pour avoir des tailles marchandes », explique-t-il. A l’entendre, l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire appuie NAFASO dans la vulgarisation des cages flottantes.

Adaman DRABO