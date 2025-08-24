Injures publiques via les réseaux sociaux: la BCLCC interpelle une présumée auteure !

Dans le cadre de ses missions de répression des infractions facilitées par l’usage des Technologies de l’information et de la communication (TIC), la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC) a procédé à l’interpellation de O.R., présumée auteure d’injures publiques sur les réseaux sociaux.

En effet, l’enquête diligentée par la division des enquêtes a révélé que l’intéressée s’adonne régulièrement à des diffusions en direct de contenus illicites à travers des « Lives » sur la plateforme TikTok. Au cours de ces « Lives », des propos injurieux, grossiers et attentatoires à la dignité humaine étaient tenus de manière répétée, sans retenue et consi-

dération. Ces attaques verbales visaient tant de participants aux discussions en ligne que des personnalités publiques.

Les investigations ont mis en lumière une intention manifeste de gagner en visibilité à travers un contenu qualifié de « divertissant », mais en réalité entaché de multiples violations constituant des infractions à la loi pénale.

A l’issue de son audition, O.R. alors âgée de 35 ans, a reconnu les faits et a été déférée devant monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande instance Ouaga I, afin de répondre des actes qui lui sont reprochés.

La BCLCC tient à rappeler que les réseaux sociaux ne sauraient être considérés comme des espaces de non-droit. Toute infraction commise dans l’espace numérique est passible de poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur.

Elle invite l’ensemble des Burkinabè à faire preuve de responsabilité et de respect dans l’usage des réseaux sociaux, en vue de préserver un environnement numérique sain, exempt de contenus illicites et contraires aux valeurs culturelles.

