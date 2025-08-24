Clôture camp vacances Faso Mêbo: la première promotion baptisée « Sembdo », ou « la bonne semence »

La première édition du camp vacances Faso Mêbo a refermé ses portes, samedi 23 août 2025, au lycée Marien-N’Gouabi, à Ouagadougou.

Le Burkina Faso s’est inscrit dans une dynamique d’inculquer à sa jeunesse, des valeurs cardinales telles que la discipline, l’intégrité, le civisme, le respect du bien commun et le patriotisme. Dans ce sens, un camp vacances a été organisé du 12 au 23 août 2025 à Ouagadougou, au profit des enfants. Cette première promotion, baptisée « Sembdo », qui signifie « la bonne semence », a regroupé plus de 400 participants. Pendant dix jours, ces enfants ont bénéficié d’une formation citoyenne et patriotique.

La représentante des campeurs, Wendlamita Safiatou Josepha Sawadogo, a souligné que durant ce séjour, les campeurs ont été formés à la discipline, l’intégrité, le patriotisme, le civisme, le respect du bien commun, le vivre-ensemble, la protection de l’environnement et les symboles de l’Etat. « Ces valeurs enrichies par des conseils pratiques, nous engagent à devenir des ambassadeurs du message du capitaine Ibrahim

Traoré pour un Burkina meilleur », a-t-elle déclaré.

La déléguée des campeurs a exprimé la reconnaissance de ses camarades à l’endroit des initiateurs et des encadreurs du camp. Elle a salué aussi le chef de l’Etat, présenté comme l’inspirateur et le guide de l’initiative « Faso-Mêbo », qu’elle a décrit comme un combattant agissant en faveur de la jeunesse. Le coordonnateur national de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, le commandant Zoodnoma Ahmed Sakandé, a exprimé sa satisfaction au regard de la réactivité des enfants et l’impact de la formation.

Selon lui, les objectifs ont été atteints, car les campeurs ont acquis des notions de patriotisme, de civisme et surtout l’amour de la Patrie, avec la volonté de se sacrifier pour elle si nécessaire. Il a rappelé que 40 enfants de héros tombés pour la Nation ont participé à ce camp, leur présence ayant été rendue possible grâce à une collaboration avec l’Assemblée législative de Transition et au soutien du président du Faso.

Une deuxième édition avant la rentrée scolaire

« Vos parents sont des héros et resteront à jamais gravés dans nos cœurs », a-t-il affirmé à l’adresse des pupilles de la Nation. Le commandant Sakandé a souligné que l’avenir d’un pays ne se construit pas uniquement par les infrastructures, mais surtout par la formation d’hommes et de femmes intègres, porteurs d’un véritable esprit patriotique. Fort de l’engouement suscité, le coordonnateur national de Faso Mêbo a annoncé l’organisation d’une deuxième édition avant la rentrée scolaire à Ouagadougou et une première édition à Bobo-Dioulasso.

« 40 pupilles de la Nation prendront part aux activités. Pour garantir l’équité, les inscriptions vont donner lieu à une sélection aléatoire afin d’assurer une représentativité équilibrée des différentes régions du pays », a-t-il expliqué. Ahmed Sakandé a invité la jeunesse à devenir des citoyens actifs et des bâtisseurs de demain, engagés pour la paix, la justice et la fraternité, loin des divisions et de la discorde. Quant au président du comité des parents des campeurs, Anselme Ilboudo, il a indiqué que ce camp va rester une expérience inoubliable pour les enfants qui y ont participé.

Selon lui, les enfants ont appris sous la conduite des encadreurs et du parrain, les valeurs essentielles qui fondent l’honneur du peuple burkinabè. Il les a exhortés à faire de ces valeurs une boussole pour orienter leur avenir et à cultiver l’intégrité et l’amour de la Patrie à chaque étape de leur vie. En marge des discours, la cérémonie a été marquée par des défilés, des expositions des productions artistiques des enfants, des prestations artistiques, l’exécution de l’hymne national suivie de la montée des couleurs, ainsi que la remise symbolique d’attestations de mérite à 8 campeurs, d’attestations de reconnaissance et de certificats.

Boukary BONKOUNGOU

Abibata KARA

(Stagiaire)