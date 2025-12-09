27e anniversaire de l’assassinat de Norbert Zongo : le procès toujours attendu

Le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques et la coalition nationale de lutte contre la vie chère et pour les libertés ont animé une conférence de presse conjointe, le lundi 8 décembre 2025, à Ouagadougou. A l’occasion, les responsables des deux structures ont décliné les grandes lignes de la commémoration du 27e anniversaire du drame de Sapouy.

Le Collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques (CODMPP) et la Coalition nationale de lutte contre la vie chère et pour les libertés (CCVC) continuent de réclamer la justice pour le journaliste d’investigation Norbert Zongo et ses trois compagnons assassinés le 13 décembre 1998 sur la route de Sapouy. En effet le CODMPP et la CCVC ont animé, ce lundi 8 décembre 2025, une conférence de presse à Ouaga-dougou relative aux activités commémoratives le 13 décembre prochain.

Il est prévu à cet effet un dépôt de gerbes de fleurs sur les tombes des disparus dans la ma-tinée du 13 suivi d’une conférence publique à la Bourse du travail de Ouagadougou.

Le président du mouvement bur-kinabè des droits humains et des peuples (MBDHP), Chrysogone Zougmoré, porte parole des deux structures, a indiqué que le

« quadruple meurtre » du 13 décembre 1998 demeure l’un des tournants « majeurs de l’histoire politique récente du Burkina Faso ». De son avis il a ouvert une ère de grande mobilisation populaire et durable.

Il a, en outre, relevé que la commémoration du 27e anniversaire intervient dans un contexte national difficile, en raison de la crise sécuritaire. Il a aussi regretté la lenteur dans le traitement judi-ciaire du dossier.

« Malgré les annonces successives du parquet, notamment celles de décembre 2024 et de novembre 2025 affirmant un renvoi du dossier devant la chambre criminelle, le procès se fait toujours attendre », a-t-il déclaré.Et pourtant a poursuivi M. Zougmoré, seule la tenue effective du jugement, même par contumace, permettra de soulager la conscience nationale et de rendre justice aux familles des victimes.

Pour la manifestation de la vérité le porte-voix du CODMPP et de la CCVC a appelé l’ensemble des démocrates, patriotes et travailleurs à une mobilisation massive afin de réaffirmer l’engagement citoyen contre « l’impunité et pour le respect des libertés ».

« Se souvenir de Norbert Zongo, ce n’est pas seulement honorer un martyr : c’est refuser que le silence devienne le dernier mot de la justice », a soutenu M. Zougmoré.

Abdoulaye BALBONE