Jubilé d’or de l’Université Joseph-Ki-Zerbo : 50 ans de savoir au service du Burkina Faso

L’Université Joseph-Ki-Zerbo a célébré son jubilé d’or, lundi 8 décembre 2025, à Ouagadougou, autour du thème : « De l’UO à l’UJKZ (1974-2024): 50 ans de contribution au développement de la nation Burkinabè ».

L’Université Joseph-Ki-Zerbo (UJKZ) a 50 ans. Ce temple du savoir a formé 130 549 diplômés de 1974 à 2025. Elle a célébré son jubilé d’or, lundi 8 décembre 2025, à Ouagadougou. Le président de l’université, le Pr Jean François Kobiané, a indiqué que ce jubilé d’or est placé sur le signe de la maturité, de la souveraineté et du renouveau. Selon lui, 50 ans dans la vie d’une institution représentent une étape clé dans

son évolution, un moment de bilan pour apprécier l’héritage, les acquis et les apports au développement de la nation, mais aussi un moment de réflexion, d’introspection afin de pouvoir mieux appréhender les grands enjeux de société et se projeter dans l’avenir.

Il a aussi confié qu’en 1974, l’université comptait 373 étudiants et aujourd’hui, elle en enregistre 50 303. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Adjima Thiombiano, intervenant au nom du Premier ministre, a rendu un hommage aux pères-fondateurs de l’établissement, dont plusieurs étaient présents à la cérémonie.

« Plus que des administrateurs, ils étaient de véritables écoles de la vie, la nation leur reste profondément reconnaissante pour le travail immense accompli dans la construction de l’université et la diffusion des valeurs de patriotisme, de rigueur et de solidarité. Grâce à leur travail, l’UJKZ enregistre plus de 2 600 diplômés par an. Et cela est à saluer », s’est-il réjoui.

Hommage aux bâtisseurs du savoir

Pour le ministre chargé de l’Enseignement supérieur, il faut poursuivre les perfor-mances afin de résoudre définitivement le retard des années académiques dans les universités. A l’occasion du jubilé d’or, la nation a été reconnaissante à 21 acteurs de la communauté universitaire à travers des décorations.

Cinq ont été commandeurs dans l’Ordre des palmes académiques, dix Officiers dans l’Ordre des palmes académiques et six chevaliers dans l’Ordre des palmes académiques.

Le professeur titulaire en anatomie et cytologie pathologique à l’UJKZ, Assita Sanou, a été faite chevalier de l’Ordre des palmes académiques. Elle a traduit sa reconnaissance aux hautes autorités, aux responsables de l’université, aux directeurs de l’Unité de formation en sciences de la santé, à tous les enseignants ainsi qu’au personnel du service ATOS de l’avoir identifiée pour prendre cette distinction. Un autre récipiendaire, le professeur de philosophie à l’UJKZ, Georges Zongo.

« Je suis fier de recevoir la décoration de chevalier de l’Ordre des palmes académiques, parce qu’elle est la plus belle récompense de ma carrière professionnelle. Je remercie ma hiérarchie qui a reconnu le mérite de mon travail », a-t-il déclaré. Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a rappelé que cinquante ans constituent

« l’âge de la maturité » pour l’université. Il a invité la communauté universitaire à poursuivre la dynamique de la Révolution progressiste populaire et à produire un savoir enraciné et adapté au contexte national, en référence à la pensée du Pr Joseph Ki-Zerbo, figure majeure de l’endogénéité.

Il a réaffirmé l’engagement de l’Etat, sous les orientations du président du Faso, pour améliorer les conditions d’enseignement et d’apprentissage, notamment à travers l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité (IPEQ) et les réformes en cours dans l’enseignement supérieur. Le Premier ministre a également encouragé la poursuite des efforts pour achever définitivement la normalisation des années académiques. En célébrant son cinquantenaire, l’Université Joseph-Ki-Zerbo réaffirme son rôle stratégique dans le développement national et son ambition de former des générations d’acteurs compétents, enracinés et engagés au service du Bur-kina Faso.

Pour marquer d’une pierre blanche la cérémonie de célébration du jubilé

d’or de l’UJKZ, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a effectué la pose de la première pierre du monument du cinquantenaire de l’UJKZ.

Emmanuel BICABA