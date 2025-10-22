36e Tour du Faso: La LONAB offre 100 millions de FCFA

La Loterie nationale burkinabè (LONAB) partenaire du Tour du Faso a offert 100 millions de FCFA au ministère en charge des Sports à l’issue de la signature d’un accord de sponsoring de la 36e édition le mercredi 22 octobre 2025 à Ouagadougou.

C’est une bouffée d’oxygène bien à propos pour la 36e édition du Tour du Faso. A quelques heures du début de la compétition, le ministère chargé des sports a reçu une enveloppe d’une valeur de 100 millions de FCFA de la part de la Loterie nationale burkinabè (LONAB). Ce soutien a été matérialisé par la signature d’un accord tripartite de sponsoring entre le ministère de l’économie et des finances, le département des sports de la jeunesse et de l’emploi et la structure Sportpub International, le mercredi 22 octobre. Expliquant le sens de ce geste, le ministre chargé de l’économie Aboubacar Nacanabo a indiqué que c’est un devoir d’accompagnement dont la LONAB a pris plaisir à s’acquitter conformément à ses obligations sociétales pour permettre une meilleure organisation du Tour du Faso.

Aussi a-t-il rassuré les responsables de l’événement et l’ensemble des acteurs de la continuité de cette aide. Un engagement salué à sa juste valeur par le chef du département des sports. Insistant sur l’utilité du don, Roland Somda a en effet indiqué que l’apport de la LONAB a toujours contribué à résoudre l’équation récurrente de la mobilisation des ressources chaque année. Le directeur général de la LONAB, Ibrahim Ben Harouna Zarani a quant à lui a souligné le caractère gagnant-gagnant de l’accord. « Nous avons dans le cadre de cet accord une contrepartie qui nous permet d’user d’espaces qui nous seront offerts pour faire la promotion-vente de nos produits et renforcer la visibilité de la LONAB », a-t-il précisé. Cela permettra à la nationale des jeux de hasard, a-t-il ajouté, d’engranger des ressources pour davantage contribuer au développement du Burkina Faso notamment au plan sportif.

Voro KORAHIRE