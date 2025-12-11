65e anniversaire de l’indépendance : 141 personnes dont des FDS et des VDP décorées

L’ex-région de l’Est, constituée aujourd’hui des régions du Goulmou, de la Sirba et de la Tapoa, a commémoré, jeudi 11 décembre 2025, à Fada N’Gourma, dans la sobriété, le 65e anniversaire de l’accession du Burkina Faso à l’indépendance. A l’occasion, 141 personnes dont des Forces de défense et de sécurité et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ont été décorées.

Comme chaque 11 décembre, autorités administratives et coutumières, hiérarchie militaire, responsables des collectivités territoriales, représentants des projets et programmes, corps constitués et populations se sont réunis, le jeudi 11 décembre 2025, à Fada N’Gourma, pour célébrer le 65e anniversaire de l’accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale. Cette commémoration a été l’occasion de rendre hommage aux devanciers, mais aussi de reconnaitre le mérite de 141 personnes physiques et morales dont des Forces de défense et de sécurité et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Ces « valeureux » fils de la nation ont été élevés à divers grades : ordre de l’étalon, ordre du mérite burkinabè, ordre du mérite spécifique, et médaille d’honneur des collectivités locales. Le gouverneur de l’ex-région de l’Est, Ram Joseph Kafando, a rendu un vibrant hommage aux forces engagées dans la lutte pour la sécurisation du territoire. « Je salue l’engagement de nos vaillantes forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie qui mènent quotidiennement une lutte sans relâche contre les forces du mal », a-t-il déclaré. S’exprimant sur le thème national de la fête de l’indépendance : « Sacrifice de nos martyrs, flamme de notre résistance, ensemble pour une souveraineté totale et assumée », le gouverneur a rappelé la noblesse des valeurs qui ont façonné la nation burkinabè : dignité, courage, résistance et esprit de sacrifice. Pour lui, malgré les défis sécuritaires et socioéconomiques, le Burkina Faso, porté par la détermination de son peuple, ne pliera jamais. « La flamme de notre résistance ne s’éteindra jamais, car elle brûle dans le cœur de chacun de nous », a-t-il affirmé avant de traduire la reconnaissance des populations du Goulmou, de la Sirba et de la Tapoa au Président du Faso pour les réformes engagées dans le cadre du renforcement de la gouvernance territoriale. La récente réorganisation de l’ex-région de l’Est en trois entités distinctes (Goulmou, Sirba et Tapoa), a-t-il rappelé, figure parmi ces réformes majeures et stratégiques. Ce choix politique, selon lui, vise à doter le pays d’outils administratifs plus modernes et plus adaptés aux défis actuels. « J’invite l’ensemble des populations à accompagner véritablement la mise en œuvre de cette réorganisation afin d’en faire un levier de stabilité, de cohésion et de développement », a insisté le gouverneur Kafando. A l’endroit des récipiendaires, Ram Joseph Kafando a adressé ses félicitations et les a invités à poursuivre avec abnégation leur engagement au service de la nation. « Ces distinctions, symboles de la reconnaissance de la nation à ses valeureux travailleurs, doivent être perçues comme une invite à la persévérance », a-t-il souligné.

Joanny SOW